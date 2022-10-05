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萬聖節噩夢 積木糖果藏毒品

記者張晨／紐約報導
上萬顆芬太尼藥丸藏於樂高積木內，毒販曼哈頓被捕。(DEA提供)
上萬顆芬太尼藥丸藏於樂高積木內，毒販曼哈頓被捕。(DEA提供)

聯邦緝毒局(DEA)4日宣布在曼哈頓中城逮捕一名來自新澤西州的毒販，在其車中繳獲逾萬顆芬太尼藥丸，這些彩色的藥丸被藏在一盒「經典樂高」(Classic Legos)積木中帶到紐約市；芬太尼作為止痛劑在美國被稱為「新型鴉片」，此類藥物成癮性高，攝入過量會導致癲癇而死。

聯邦緝毒局曼哈頓特別行動小組(DEA Manhattan Task Force)在當日的記者會上表示，9月28日晚7時左右，在哈德遜廣場附近一輛租來的汽車的後備箱裡，小組成員繳獲玩具盒中的兩個黑色袋子，裡面有1萬5000顆芬太尼藥丸；48歲的新州居民布什(Latesha Bush)被捕。

近幾個月來，販毒集團不斷變化花樣，將致命毒品從墨西哥運往紐約及鄰近地區，DEA表示，上個月緝毒局在康州查獲隱藏在彩虹糖和Nerds candy包裝中的1萬5000劑毒品，「兒童可能成為毒品販子的目標。」

DEA探員塔倫蒂諾(Frank Tarentino)表示，芬太尼正成為紐約公共健康和公共安全最嚴重的威脅，「這些藥丸顏色鮮亮，很容易引起孩子們的注意；這是父母最可怕的噩夢，尤其是在萬聖節臨近之際。」

緝毒小組表示，此次的行動只是冰山一角，該藥物成癮性極強，全市每天都有人因服用過量誘發癲癇，抽搐而死；「紐約每三個小時就有一起吸毒過量案件發生，全國每天平均有295人死亡。」

特別麻醉品檢察官布倫南(Bridget Brennan)稱，28日的搜查是「首次查獲的重大彩虹芬太尼運送案」，毒販在尋求擴大市場，而紐約顯然已經成為重要一站。

DEA表示，在曼哈頓繳獲的毒品被標記為「M」和「30」，意在模仿「30M」鹽酸羥考酮(Oxycodone Hydrochloride)的成分，這些毒品原本打算在紐約各地分銷。

毒品 曼哈頓 新澤西州

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