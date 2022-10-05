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無證客帳篷淹水 霍楚籲聯邦援助

記者和釗宇／紐約報導
果園海灘帳棚區域淹水，圖為工作人員4日拆除帳棚準備遷移。(美聯社)
果園海灘帳棚區域淹水，圖為工作人員4日拆除帳棚準備遷移。(美聯社)

紐約市近日連降大雨，設在布朗士區的無證移民避難帳篷遭受洪水侵襲危險，市長亞當斯(Eric Adams)3日晚宣布將帳篷遷至蘭德爾島(Randall's Island)；據悉，州長霍楚(Kathy Hochul)已準備派出國民兵協助市府，霍楚4日還呼籲聯邦政府提出對策，因地方政府能力有限。

由於南部各州持續將越境無證客送入紐約市等庇護城市，紐約市遊民所系統已不堪重負，市府從9月24日開始在布朗士區果園海灘(Orchard Beach)的停車場搭建無證客避難帳篷，本應在本周啟用；然而，維權人士批評降雨導致場地被淹，亞當斯突然宣布將把避難帳篷遷至蘭德爾島，同時還將帳篷所能容納的無證客人數從1000人降至500人。

雖然被迫遷址，亞當斯仍預計避難帳篷將可在本周內按時啟動，「我們也將繼續尋求其他救濟選項，並尋找更多場地來解決這一人為的人道主義危機。」上周有報導稱，市府正在與兩家遊輪公司談判，計畫將遊民安置在港內停靠的遊輪上。

紐約郵報報導，霍楚準備派出100名國民兵預備役協助市府搬遷並重建帳篷，目前已經部署到位，應紐約市要求隨時開始協助；霍楚發言人斯莫爾(Avi Small)表示，「一旦亞當斯請求援助，國民兵將立即出動，提供物流和行動支持。」

而且，此次派出的國民兵大多會講西班牙語，便於更好地協助以西語裔為主的無證客；在市議會上周的一次公聽會上，市緊急事務處理辦公室主任斯科爾(Zach Iscol)曾表示，國民兵預備役起碼將在避難帳篷啟動後頭30天內提供協助。

霍楚4日還呼籲聯邦政府拿出解決辦法，表示各州能力有限；「我已向白宮提出請求，讓我們評估哪些聯邦建築可以動用，聯邦人力也可以幫助紐約市處理問題。」

果園海灘帳棚區域淹水，圖為工作人員4日拆除帳棚準備遷移。(美聯社)
果園海灘帳棚區域淹水，圖為工作人員4日拆除帳棚準備遷移。(美聯社)

紐約市 國民兵 霍楚

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