紐約法援處公布45萬筆不當執法供查詢

法律援助處發布市警不當執法數據庫，45萬筆紀錄供民眾查詢。(路透)

紐約法律援助處(Legal Aid Society)4日發布名為「執法查詢」(Law Enforcement Lookup)的全市執法不當行為數據庫，有超過45萬筆市警和市懲教局(DOC)警員行為不端紀錄，和其他職業紀錄，供公眾查詢。

援助處表示，該數據庫有從2013年至2022年6月30日期間，超過1萬8000起針對逾1萬4000名警察 的訴訟、超過19萬份公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board)紀錄在冊的針對市警的指控、1000多份完整的調查結案報告；另有約9000份市警內部不當行為的紀錄，包括最後裁決和內務局(Internal Affairs Bureau)紀錄、以及近1萬5000份地區檢察官和相關司法紀錄等。

數據庫還有市警和市懲教局所有當前員工的工資冊、超過1000篇關於執法行為不當的媒體文章存檔、以及上百份懲教局員工的紀律紀錄。

數據庫以警員艾薩克斯(Wayne Isaacs)為例，他在2016年休班時，因路怒而開槍打死37歲的非洲裔男子斯莫爾(Delrawn Small)，艾薩克斯的紀律處分案件至今已拖延六年，但他仍在市警任職。

在「執法查詢」上搜索艾薩克斯的名字，會發現五起公民投訴委員會指控和四起訴訟，導致紐約市 賠償37萬元。

數據庫將定期更新，援助處指出，通過公開這些紀錄，可以在今後使維權組織、記者、民權律師和公眾有能力調查執法者的違紀紀錄，並為他們對紐約人、特別是少數族裔社區施加的不公問責。

9月中，公民投訴委員會也投票 通過，賦予委員會更多權力調查違規執法，如尋找歧視跡象，警員或因族裔、性別及其他身分特徵而區別對待被執法者；委員會甚至可以自行調查，無論是否有人提交投訴，他們都可以對個案進行調查。

紐約法律援助處資料庫網址：https://legalaidnyc.org/law-enforcement-look-up/。