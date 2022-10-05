我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

紐約法援處公布45萬筆不當執法供查詢

記者張晨／紐約報導
法律援助處發布市警不當執法數據庫，45萬筆紀錄供民眾查詢。(路透)
法律援助處發布市警不當執法數據庫，45萬筆紀錄供民眾查詢。(路透)

紐約法律援助處(Legal Aid Society)4日發布名為「執法查詢」(Law Enforcement Lookup)的全市執法不當行為數據庫，有超過45萬筆市警和市懲教局(DOC)警員行為不端紀錄，和其他職業紀錄，供公眾查詢。

援助處表示，該數據庫有從2013年至2022年6月30日期間，超過1萬8000起針對逾1萬4000名警察的訴訟、超過19萬份公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board)紀錄在冊的針對市警的指控、1000多份完整的調查結案報告；另有約9000份市警內部不當行為的紀錄，包括最後裁決和內務局(Internal Affairs Bureau)紀錄、以及近1萬5000份地區檢察官和相關司法紀錄等。

數據庫還有市警和市懲教局所有當前員工的工資冊、超過1000篇關於執法行為不當的媒體文章存檔、以及上百份懲教局員工的紀律紀錄。

數據庫以警員艾薩克斯(Wayne Isaacs)為例，他在2016年休班時，因路怒而開槍打死37歲的非洲裔男子斯莫爾(Delrawn Small)，艾薩克斯的紀律處分案件至今已拖延六年，但他仍在市警任職。

在「執法查詢」上搜索艾薩克斯的名字，會發現五起公民投訴委員會指控和四起訴訟，導致紐約市賠償37萬元。

數據庫將定期更新，援助處指出，通過公開這些紀錄，可以在今後使維權組織、記者、民權律師和公眾有能力調查執法者的違紀紀錄，並為他們對紐約人、特別是少數族裔社區施加的不公問責。

9月中，公民投訴委員會也投票通過，賦予委員會更多權力調查違規執法，如尋找歧視跡象，警員或因族裔、性別及其他身分特徵而區別對待被執法者；委員會甚至可以自行調查，無論是否有人提交投訴，他們都可以對個案進行調查。

紐約法律援助處資料庫網址：https://legalaidnyc.org/law-enforcement-look-up/。

警察 紐約市 投票

上一則

萬聖節噩夢 積木糖果藏毒品

下一則

疑遭冒名匯款 華人公司損2.1萬

延伸閱讀

半導體大廠美光投資千億在紐約州建廠

半導體大廠美光投資千億在紐約州建廠
呼吸不一樣的空氣 6條值得一遊的東岸濱海公路

呼吸不一樣的空氣 6條值得一遊的東岸濱海公路
千顆南瓜將占領紐約總督島 免費隨你搬回家

千顆南瓜將占領紐約總督島 免費隨你搬回家
全美首創 紐約將廢棄報刊亭改造外賣郎休息站

全美首創 紐約將廢棄報刊亭改造外賣郎休息站
洪水危險區設收容所 無證客帳篷淹水 紐約市府挨轟

洪水危險區設收容所 無證客帳篷淹水 紐約市府挨轟

超人氣

更多 >
Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入
「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？
富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子