「華生寫作常拖後腿」 陳曦分享成功訣竅

陳曦指導學生寫作技巧。(記者顏潔恩╱攝影）

由布碌崙 (布魯克林)州眾議員 寇頓(William Colton)辦公室主辦的「走向成功寫作」(How to Write to Success)，近日邀請哈佛大學校友、愛寫作中心(Eyre Writing Center)創辦人陳曦，向學生介紹寫作技巧；陳曦原於金融業工作，因對寫作的熱愛，轉而指導學生寫作，希望對社會有更大貢獻。

陳曦出生於紐約市，童年曾居住上海，獲全額獎金進入曼哈頓三一學校(Trinity School)；從五年級開始對歷史展露興趣，之後於哈佛專攻金融歷史(Financial History)，畢業後遊走歐洲、並於華爾街 從事金融投資。

陳曦表示，曾自問若有一天突然離世，自己的存在是否讓世界變得更美好？回想起年少時在紐約華社、甚至出國到非洲教英文的那段經歷，「這才是我喜歡做的事。」

她指出，相比出眾的學業成績，華生的寫作常拖後腿；因為寫作不是他們擅長的選擇題或填空題，涉及個人想法，內心深處對話，需要經過鍛鍊才能掌握訣竅。

但若等到申請大學，提交相關文章前才著手，為時已晚。她的理念是在四至12年級就培養英文寫作能力，「一篇好文章的重點並非在談大學本身，而是學生有良好基礎、清晰思維。」