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「華生寫作常拖後腿」 陳曦分享成功訣竅

記者顏潔恩／紐約報導
陳曦指導學生寫作技巧。(記者顏潔恩╱攝影）
陳曦指導學生寫作技巧。(記者顏潔恩╱攝影）

布碌崙(布魯克林)州眾議員寇頓(William Colton)辦公室主辦的「走向成功寫作」(How to Write to Success)，近日邀請哈佛大學校友、愛寫作中心(Eyre Writing Center)創辦人陳曦，向學生介紹寫作技巧；陳曦原於金融業工作，因對寫作的熱愛，轉而指導學生寫作，希望對社會有更大貢獻。

陳曦出生於紐約市，童年曾居住上海，獲全額獎金進入曼哈頓三一學校(Trinity School)；從五年級開始對歷史展露興趣，之後於哈佛專攻金融歷史(Financial History)，畢業後遊走歐洲、並於華爾街從事金融投資。

陳曦表示，曾自問若有一天突然離世，自己的存在是否讓世界變得更美好？回想起年少時在紐約華社、甚至出國到非洲教英文的那段經歷，「這才是我喜歡做的事。」

她指出，相比出眾的學業成績，華生的寫作常拖後腿；因為寫作不是他們擅長的選擇題或填空題，涉及個人想法，內心深處對話，需要經過鍛鍊才能掌握訣竅。

但若等到申請大學，提交相關文章前才著手，為時已晚。她的理念是在四至12年級就培養英文寫作能力，「一篇好文章的重點並非在談大學本身，而是學生有良好基礎、清晰思維。」

當日活動共50個華人家庭參與，學生表示受益匪淺；寇頓辦公室也準備舉辦更多社區活動，由高中生規畫主題，提升領導能力，有興趣參與的青少年可聯繫其辦公室(718)236-1598。

「走向成功寫作」講座，左二為陳曦，中為寇頓 。(記者顏潔恩╱攝影）
「走向成功寫作」講座，左二為陳曦，中為寇頓 。(記者顏潔恩╱攝影）

華爾街 布碌崙 眾議員

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