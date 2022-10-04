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職場如何提早獲勝？華人教育基金會10月6日座談

紐約訊
大紐約區華人教育基金會舉辦「職場提早獲勝關鍵」線上座談。(基金會提供)
大紐約區華人教育基金會舉辦「職場提早獲勝關鍵」線上座談。(基金會提供)

大紐約區華人教育基金會(Dollars for Scholars)訂於6日(周四)東岸時間晚6時半至7時半，舉辦線上座談，主題為「職場提早獲勝關鍵」(Learn the Keys to Early Career Success)。

主講者為Just Tell Me What I need to Know(A Practical Guide to Hit the Ground Running At Your First Job and Beyond)一書作者Phil Grodin，主持人為約翰霍普金斯大學MBA華裔研究生Alfred Tsai，並有問答環節。

Phil Grodin為哥倫比亞大學MBA，曾任職金融圈15年，包含顧問、投資銀行、地產等。該書被學者譽為「初入職場者直觀易懂的指南，助力成功升遷。」

座談內容適合正尋找實習機會的大學生、剛畢業開始工作者、甫踏入職場的年輕專業人員、轉換工作領域者。

主辦單位介紹，職場加速成功，重點包括：有效溝通、知道如何求助、培養重要人際關係、留意陷阱、成為團隊不可或缺成員等。這些知識與技能，學校很少教授，許多人或發展與潛力受限，或只能從錯誤中學習經驗。

講座名額有限，報名及英文活動訊息網址：https://bit.ly/3MfvbEt。大紐約區華人教育基金會節日季的慈善購物捐款活動，網址：https://bit.ly/3C0XjGn。

教育 華人 投資

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