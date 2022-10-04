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挑戰跨文化 華裔過來人：勇敢做自己

記者顏嘉瑩／紐約報導
主講者分享身為亞裔，求學及工作的經驗及建議。(網路截圖)
主講者分享身為亞裔，求學及工作的經驗及建議。(網路截圖)

為探索亞洲文化及身為亞裔，在美國面對文化、工作和教育子女等挑戰，多個團體近日舉辦「新美國夢：跨文化情誼、新科技及教育帶來的希望」文化論壇，邀請講者分享求學及工作經驗；主講者表示，不需要樣樣符合別人眼光，勇敢做自己，才能更自在於多元文化社會生存。

活動邀請政治運動人士和作家楊安澤(Andrew Yang)、小說家廖倫嫙(Lyn Liao Butler)、紐約律師及新興藝術家王劭文(Kim Wang-Neal)，以及在楊安澤競選美國總統時，透過社群網路成功為楊安澤打出名氣的競選總幹事札克葛羅曼(Zach Graumann)等人主講。

楊安澤表示，雖身為在美台裔第二代，「有相同的經歷就可建立堅強的信任和友誼」，小時候他是學校唯一亞裔，朋友不多，「當時媽媽其他家長說我交不到朋友，讓我感到很難過、很沒用」；由於童年缺乏自信，雖把情緒發洩在健身、打籃球，他也曾很在意他人的眼光，並朝著往外界「期待」的方向前進。多位主講者建議，有時不如往後退一步，看清自己想要的是什麼，不需樣樣都符合別人的眼光，朝自己的方向前進。

楊安澤分享成長經歷及建議。(網路截圖)
楊安澤分享成長經歷及建議。(網路截圖)

廖倫嫙分享，開始寫小說，因為在美國的小說中很少看到與自己有相同背景的主角，也少有台裔作家；她七歲隨著家人從台灣移民來美，雖然外表是華裔，但內心已經被美國化，成長過程她一直在找尋身分及文化認同感，嫁給愛爾蘭裔丈夫，除跨文化家庭的挑戰，還要面對外界對她亞裔外表的期待，因此透過寫書來反映周遭一切。

王劭文與相差24歲的美籍丈夫結婚多年，她說童年時有交友障礙，直到工作後才真正開始教朋友；雖然是跨文化戀情，但丈夫的成長的背景有不少相似之處，兩人有共通話題，婚姻生活幸福。

論壇由台灣海華文教基金會(OCCE)和美國的公民英雄國際基金會(CHI)合作，並和紐約海外學生文化大使協會合辦執行，紐約華僑文教服務中心主任陳永豐牽線。活動獲得萬國銀行(Wells Fargo)、紐約台灣商會和西北之源企業 (Northwest Origins)的經費贊助。活動相關網址：https://bit.ly/3SD1DD6。 

楊安澤 亞裔 小說

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