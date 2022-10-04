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區長訪8大道中餐館 商家憂通膨

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙區長雷諾索和布碌崙商會會長藍迪，走訪同樂小炒王。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙區長雷諾索和布碌崙商會會長藍迪，走訪同樂小炒王。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)和布碌崙商會(Brooklyn Chamber of Commerce)會長藍迪(Randy Peers)3日拜訪日落公園瞭解中餐館的經營狀況。他們認為，日落公園的中餐館和其他小商家正從疫情中逐步恢復，但仍面臨高通膨、勞工短缺，還有社會治安等各種問題。

雷諾索一行首先走訪翠園酒家，店主古平介紹，現在的情況比疫期已有很大好轉，各族裔都放心到餐館用餐，就座率基本恢復正常，但高通膨成了另一個讓人頭疼的問題，食材價格天天上漲，剛有點恢復的利潤又被蠶食了。

新鳳凰大酒樓當晚要舉辦婚宴，總經理伍冠明介紹，疫情使許多人推遲婚宴，現在忙於舉辦婚宴，生意恢復得不錯。但他也指出，或許因為治安問題，晚上來消費的居民比以前少，希望治安好轉會帶來更多生意。

8大道的同樂小炒王是一家兼賣燒臘的小飯館，老闆梁先生說，生意略有起色，正慢慢恢復，現在要找好工不易，是餐館面臨的問題之一。

一行最後走訪海悅大酒樓，也在忙著準備婚宴。雷諾索每到一處，就詢問店家有什麼困難。他對中餐館的恢復情況感到高興，表示將採取更靈活的政策，幫助餐館進一步復甦。雷諾索還提到戶外用餐，他說戶外用餐對一些餐廳度過疫情很有幫助，但8大道中餐館的情況顯然不一樣，或許是不同的文化造成。

布碌崙商會會長藍迪說，感覺大型餐館的恢復情況比小餐館要更好一些。疫情期間的各種救助基本上都已經結束，現在是中餐館靠自己的力量重新站穩腳跟的時候。

布碌崙區長雷諾索和布碌崙商會會長藍迪，走訪翠園酒家。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙區長雷諾索和布碌崙商會會長藍迪，走訪翠園酒家。(記者胡聲橋╱攝影)

中餐館 疫情 布碌崙

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