8大道民宅火警 消防員等4傷

8大道發生火警，一民宅被毀。(讀者提供)

布碌崙 (布魯克林)8大道華人 聚居區1日深夜發生火災，聯排房中的一棟嚴重損毀，四人受傷，包括一名消防員。火災原因尚在調查中。

1日深夜，55街7大道和6大道之間，一棟民宅突燃大火，60名消防員花了約一個小時，凌晨1時左右控制住火勢。包括一名消防員在內、兩人送醫，沒有生命威脅，另兩人在現場接受治療，暫無大礙。

著火的房屋住戶並不是華人，但這周圍大多是華人住宅，許多人稱驚險。華人鄰居表示，生活在這棟房屋內的是老年的姐弟兩名白人，他們的兒女中，也有三人和他們住在一起。房屋門前修了一個進出門上下台階的裝置，方便家裡行動不便的老人。

起火後，家中五人迅速撤出，沒有受到嚴重傷害。鄰居指，這家人中的老太太平時經常坐在門前的院子裡。火災發生時，許多人圍觀。據鄰居說，大火有可能是屋內電路老化引起的，但真正原因還有待調查。