8大道民宅火警 消防員等4傷
布碌崙(布魯克林)8大道華人聚居區1日深夜發生火災，聯排房中的一棟嚴重損毀，四人受傷，包括一名消防員。火災原因尚在調查中。
1日深夜，55街7大道和6大道之間，一棟民宅突燃大火，60名消防員花了約一個小時，凌晨1時左右控制住火勢。包括一名消防員在內、兩人送醫，沒有生命威脅，另兩人在現場接受治療，暫無大礙。
著火的房屋住戶並不是華人，但這周圍大多是華人住宅，許多人稱驚險。華人鄰居表示，生活在這棟房屋內的是老年的姐弟兩名白人，他們的兒女中，也有三人和他們住在一起。房屋門前修了一個進出門上下台階的裝置，方便家裡行動不便的老人。
起火後，家中五人迅速撤出，沒有受到嚴重傷害。鄰居指，這家人中的老太太平時經常坐在門前的院子裡。火災發生時，許多人圍觀。據鄰居說，大火有可能是屋內電路老化引起的，但真正原因還有待調查。
起火地點兩側都是華人的房屋，幸運的是沒有延燒，隔壁的住家也沒有被要求撤離。據一位華人鄰居介紹，為了救火，消防員打破了部分牆壁，但可以修補。鄰居2日上午也發現，救火時噴灑的水，部分流到自家的地下室，但問題不大。
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