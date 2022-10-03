白石鎮歹徒深夜濫射4車 子彈飛入民宅
華人聚居的皇后區白石鎮(Whitestone)，發生歹徒駕車持槍濫射案件，一嫌駕車槍擊四輛路邊停車後逃跑，其中一發子彈擊中車輛後還彈入民宅，市警2日公布現場錄像，呼籲知情民眾提供線索。
警方指，9月30日凌晨1時20分至1時40分之間，歹徒駕駛黑色休旅車，朝四輛無人在內車輛開槍，無人員傷亡，只有財物損失。第一槍擊中一輛停在15 Drive交149街2007款吉普牧馬人(Jeep Wrangler)，第二起為2007年款雪佛蘭Express1500貨車，停在154 街交21街，第三槍擊中一輛2020年款豐田Sienna的黃色出租車，停在154街交22大道，第四起為一輛2022款雪佛蘭索蘭德(Chevrolet Silverado)，停在20路近147街民宅前，其中一發子彈飛入民宅，三人在屋內睡覺，未有傷亡。
民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
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