供暖季啟動 房東、房客留意權利義務

紐約市寒意漸濃，室內供暖本月啟動。(記者和釗宇／攝影)

寒意漸濃，紐約市 室內供暖也於本月啟動；法律專家表示，如果房東 遲遲不開暖氣，租客 應依法維護自己權益。

每年10月1日至5月31日的八個月，是紐約市指定的供暖季；根據市府規定，若白天室外溫度低於55度，室內溫度須確保不低於68度；而在晚10時至早6時的夜間，室內溫度則不能低於62度；紐約法律援助團(New York Legal Assistance Group)律師萊澤(Jared Riser)表示，如果氣溫過低，租客應立即聯繫房東或管理公司，政府樓住戶則可撥打電話(718) 707-7771聯繫房屋局。

律師建議租客，聯繫房東時應保留聯絡證據，包括電郵、短信；如果是電話聯絡，則應在通話後發一封追蹤郵件，聲明已經提醒對方供暖，以備後續維權行動中不會陷於被動。

如果房東仍未解決供暖問題，租客應撥打311舉報房東的違規行為，同時開始收集證據，如每天使用溫度計記錄溫度；舉報之後，市房屋保護和開發局(HPD)將聯繫房東，若問題仍未解決，HPD將派出檢查員，若核實違規屬實，該起違規將被公布到網上，HPD也將規定解決供暖問題的最後期限。

如果房東供暖問題經過HPD核實，每天可罰款250至300元；若再出現供暖違規，每日罰款將達500元，下一個供暖季違規的每日罰款將達1000元；如果房東接到違規通知後仍未解決問題，HPD可能請維修公司前來修理，費用由房東承擔。

萊澤表示，若HPD介入後房東仍不解決問題，租客就應考慮到房屋法庭提告，之前紀錄的每日溫度就會派上用場；「雖然訴訟解決問題比民事處罰慢，但最終會解決，且法官有時也會考慮供暖違規屬於緊急情況。」

萊澤還說，租客不應輕易以供暖未達標為由不交房租，因為房東很提控欠租，導致租客收到遷出令；「租客不應期待或假設，因為供暖問題可享受房租折扣或得到補償，而不交房租。」