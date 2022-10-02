第20屆中國日文化節 各族和諧共處

中國日大遊行文化節勿街登場。(記者張晨╱攝影)

美國繁榮華埠 總會、美國福建同鄉會與多位民選官員聯合舉辦的「第20屆慶祝中美友好中國日大遊行 文化節」，1日在曼哈頓華埠登場，雖然當日秋雨陣陣，但在場嘉賓及表演者仍在現場身披雨衣等待放晴；中國駐紐約總領事館、民選官員等均到場參與，弘揚中華傳統文化並促進各族裔和諧共處。

影音來源：記者張晨

遊行起點設在勿街交堅尼路的華埠心臟地帶，作為協辦方，第一選區市議員馬泰(Christopher Marte)、第十國會眾議員 選區民主黨候選人高德曼(Dan Goldman)、州眾議員第65選區民主黨候選人李榮恩(Grace Lee)等到場與會；其他協辦民選官員，還包括州眾議員白彼得(Peter Abbate)、市議員紀思庭(Justin Brannan)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)和卡范納(Brian Kavanagh)等。

中國駐紐約總領事館代總領事江建軍也來到現場，他表示，在國慶節當日看到民眾聚集在華埠街頭，為兩國友好發聲甚感欣慰；願兩國今後以重要共識為指引，找到新形勢下相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。

開幕式的重頭戲是蔡李佛師父醒獅團的高空20呎採青，更演奏美中兩國國歌，和民族特色舞蹈和演出。

繁榮華埠總會總監田士鋭表示，今年的主題為「推進中美友好，慶祝中國國慶」，振奮海外華人僑胞的精神，為社區帶來溫暖的節日祝福。

福建同鄉會陳恆表示，此次活動不僅弘揚中華傳統文化，也讓其他族裔瞭解了中華文化內涵， 並促進各族裔間的和諧共處與文化交流。