我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

第20屆中國日文化節 各族和諧共處

記者張晨╱紐約報導
中國日大遊行文化節勿街登場。(記者張晨╱攝影)
中國日大遊行文化節勿街登場。(記者張晨╱攝影)

美國繁榮華埠總會、美國福建同鄉會與多位民選官員聯合舉辦的「第20屆慶祝中美友好中國日大遊行文化節」，1日在曼哈頓華埠登場，雖然當日秋雨陣陣，但在場嘉賓及表演者仍在現場身披雨衣等待放晴；中國駐紐約總領事館、民選官員等均到場參與，弘揚中華傳統文化並促進各族裔和諧共處。

影音來源：記者張晨

遊行起點設在勿街交堅尼路的華埠心臟地帶，作為協辦方，第一選區市議員馬泰(Christopher Marte)、第十國會眾議員選區民主黨候選人高德曼(Dan Goldman)、州眾議員第65選區民主黨候選人李榮恩(Grace Lee)等到場與會；其他協辦民選官員，還包括州眾議員白彼得(Peter Abbate)、市議員紀思庭(Justin Brannan)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)和卡范納(Brian Kavanagh)等。

中國駐紐約總領事館代總領事江建軍也來到現場，他表示，在國慶節當日看到民眾聚集在華埠街頭，為兩國友好發聲甚感欣慰；願兩國今後以重要共識為指引，找到新形勢下相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。

開幕式的重頭戲是蔡李佛師父醒獅團的高空20呎採青，更演奏美中兩國國歌，和民族特色舞蹈和演出。

繁榮華埠總會總監田士鋭表示，今年的主題為「推進中美友好，慶祝中國國慶」，振奮海外華人僑胞的精神，為社區帶來溫暖的節日祝福。

福建同鄉會陳恆表示，此次活動不僅弘揚中華傳統文化，也讓其他族裔瞭解了中華文化內涵， 並促進各族裔間的和諧共處與文化交流。

該活動原定將從華埠遊行至下城富利廣場(Foley Square)，但由於天氣不佳未能遊行。

中國駐紐約總領事館、僑領、民選官員等均到場參與。(記者張晨╱攝影)
中國駐紐約總領事館、僑領、民選官員等均到場參與。(記者張晨╱攝影)

華埠 遊行 眾議員

上一則

楊愛倫悼念亡母 捐理髮椅義剪長者

下一則

市府認帳篷城不合法 但仍可能於下周開放

延伸閱讀

華埠餐館早打烊成新常態 社區：難回從前

華埠餐館早打烊成新常態 社區：難回從前
華埠罹癌割腕男 年僅30歲

華埠罹癌割腕男 年僅30歲
歡迎來華埠 快閃東百老匯88號

歡迎來華埠 快閃東百老匯88號
「喚醒民主黨」曼哈頓華埠造勢 呼籲選民積極投票

「喚醒民主黨」曼哈頓華埠造勢 呼籲選民積極投票
國語浸信會10/15社區健康日 免費參加

國語浸信會10/15社區健康日 免費參加

熱門新聞

一名亞裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內，遺體被運上紐約市法醫辦公室的車輛。(記者張晨/攝影)

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

2022-09-29 15:13
法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發火災，火勢迅速蔓延，發展成二級大火。(讀者提供)

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

2022-10-01 11:58
雞蛋受禽流感影響，下周恐持續漲價。(記者牟蘭／攝影)

1把蔥2元、1打蛋4元 紐約華人吃不消

2022-09-28 02:29
曼哈頓四處可見遊民，有家長為此想搬家或送孩子去看心理醫生。圖為華埠擺也街的遊民。(記者張心╱攝影)

遊民吸毒者日增 嚇到孩子 華人想搬離紐約市

2022-09-25 05:51
齊索普洛涉嫌捅死羅素-埃林，被警方逮捕後，移送法辦。(市警提供)

紐約仇亞精神病男 皇后區街口20多刀捅死急救員

2022-09-30 16:04
下東城外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀，嫌犯逾80次被捕紀錄。(取自谷歌地圖)

紐約外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀 嫌犯逾80次被捕紀錄

2022-09-27 16:29

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀