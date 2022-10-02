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華女遭尾隨進屋 被壓強吻摸全身

記者張晨╱紐約報導
嫌犯將其推倒後強吻並觸摸私處。(市警提供)
嫌犯將其推倒後強吻並觸摸私處。(市警提供)

曼哈頓華埠近日發生一起性騷案件，一名年輕華女在進入自己住處時遭人在門廊處猥褻；在警方1日公布的案發地監控中，該嫌犯不但一把將受害者推按在牆上，更強吻、並用手肆意在其全身遊走；現該人遭轄區市警五分局通緝，公布體貌向民眾徵詢線索破案。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在9月24日晚8時30時，在位於市場街(Market St.)交麥迪遜街(Madison St)附近的一棟居民樓內，一名27歲的女性受害者正在進入自己的住所，一名身分不明的男子尾隨她進入前廳，將她按在牆上，開始親吻她。

根據市警公布的監控視頻顯示，隨後嫌犯更強行抓住她的臀部、胸部及下身多私處，並在受害者身上磨擦扭動；但受害者手中仍舉著一杯飲品，有意肢體躲避但並無強行掙扎畫面。

警方稱，嫌犯作案後逃逸，他最後一次被看到是沿著麥迪遜街往東走向加薩林街(Catherine St.)，女受害者也在現場拒絕醫療救治。

根據監控畫面，該嫌犯身高5呎6吋，體重約160磅，中等身材，光頭；他作案時時戴著一頂米色的紐約洋基隊棒球帽，身穿格子領襯衫，淺色毛衣，藍色牛仔褲和黑色運動鞋。

警方呼籲民眾，若看到與圖中或視頻體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

華裔女子華埠公寓遭人尾隨性侵，嫌犯手並用摸遍全身。(市警提供)
華裔女子華埠公寓遭人尾隨性侵，嫌犯手並用摸遍全身。(市警提供)
性侵華女嫌犯體貌。(市警提供)
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