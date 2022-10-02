專挑亞裔「10分鐘內開門」 秋園丘爆模式竊案

位於皇后區秋園丘的合作公寓爆模式入室盜竊，三戶受害人均為亞裔。(記者牟蘭╱攝影)

位於皇后區秋園丘(Kew Garden Hill)合作公寓50年來首爆模式入室竊案，嫌犯先按門鈴確定屋主不在家後，利用撬棍十分鐘內打開前門，偷走屋內現金與珠寶，手法專業，已有三戶亞裔 家庭在光天化日下被偷；目前已知至少一名華人 屋主受害。

根據紐約市 警消息，這起模式竊案最先於上月22日下午3時左右發生，數名陌生男子前往138街交Jewel大道的合作公寓(co-op)，按響附近多名住戶的門鈴後，確認其中兩戶相鄰公寓無人在家，使用類似撬棍的器具，輕鬆打開兩戶的前門，整個過程不到十分鐘。

警方指，嫌犯進入兩間公寓後，先將自行攜帶的袋子內雜物倒空，再迅速拿走屋內的現金與首飾，得手後穿過138街，向Jewel大道逃逸；兩戶屋主均為亞裔，其中一人為46歲的男性，另一人為26歲的女性，無人在案件中受傷。

該夥嫌犯在同月24日下午3時10分左右，以同樣手法在相同的合作公寓作案；警方指，一名41歲男子報案稱，他聽到樓上有腳步聲，隨後敲門詢問79歲的亞裔鄰居是否需要求助，但無人回應，緊接著看到兩名陌生男子從公寓內走出，兩人見狀逃離現場；屋主事後指，他丟失了一個項鍊與大量現金。

居住在當地的陳女士指，三起模式竊案發生數天後，大樓的管理員才發信告知住戶，提醒她們保持公寓門關閉以及安裝安全攝像頭等；她指，自己所在的公寓因治安較好，受到亞裔的青睞，超過一半都是華人居民，社區有警衛定期巡邏，且每棟公寓樓前都配有門禁，從未想過竊案會在自家附近發生。

根據公寓的信函，這棟合作公寓50年來首次爆發模式竊案，案件在調查中，尚未逮捕在逃的嫌犯；陳女士對此指，近期有公寓樓的天然氣管道維修，常見陌生人士經過，恐因此讓嫌犯有機可趁，她計畫安裝監控錄像，避免自家也被闖空門。