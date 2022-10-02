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華埠參與式預算 關注長者服務、公共安全

記者張心╱紐約報導
華埠居民以貼圖投票的形式表達個人對政府預算的意見。(記者張心╱攝影)
華埠居民以貼圖投票的形式表達個人對政府預算的意見。(記者張心╱攝影)

亞美正義聯盟1日於曼哈頓華埠中華公所舉辦「公開諮詢基金分配建議」活動，邀請居民就市府的參與式預算(participatory budgeting)項目，提出建議，其中長者服務和公共安全成為民眾最關心的議題。

市長亞當斯(Eric Adams)於上月中，宣布啟動全市範圍的參與式預算項目，將撥款500萬元用於社區建設，所有11歲以上居民都可以決定如何支配資金，投票勝出提議將從2024年開始實施；該項目由市公民參與委員會(CEC)執行，聯絡超過220個團體和社區組織，在全市舉辦居民會議、收集創意。

亞美正義聯盟作為市府委託機構，先後在華埠、布碌崙(布魯克林)8大道和皇后區法拉盛舉行社區創意研討會，邀請社區居民就教育、公共安全、青少年服務、醫療保健、藝術文化、公園建設、長者服務及職業規畫發展這八個方面，以投票形式表達意見。

亞美正義聯盟主席李立民表示，各收集機構會在11月向市公民參與委員會提交投票結果，並在2023年春季公開各區投票。

李立民說，在布碌崙及華埠的活動中，由於參加者以年長者居多，長者服務得票率最高，其次就是公共安全，「大家都明顯感覺到全市治安在變差」。

李立民說，第三場活動將於22日(周六)於法拉盛舉辦，呼籲居民積極參與。

此外，亞美正義聯盟也藉此宣傳，11月選舉日的投票單背面，將有「是否同意建立種族平等辦公室(Racial Equity Office)」的選項，李立民說：「我希望華裔選民能打勾支持。」具體信息可參考https://racialjustice.cityofnewyork.us/。

亞美正義聯盟呼籲居民在選票背面打勾，支持建立種族平等辦公室。(記者張心╱攝影)
亞美正義聯盟呼籲居民在選票背面打勾，支持建立種族平等辦公室。(記者張心╱攝影)
亞美正義聯盟於曼哈頓華埠中華公所舉辦「公開諮詢基金分配建議」活動。(記者張心╱攝...
亞美正義聯盟於曼哈頓華埠中華公所舉辦「公開諮詢基金分配建議」活動。(記者張心╱攝影)

投票 華埠 布碌崙

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