「愛新鮮」擬增發6000萬股 小股東反對

愛新鮮的小股東9月30日在法拉盛一家車行前舉辦示威抗議，反對股東大會增發6000萬股與最終增發至10億股的提案。(記者牟蘭╱攝影)

近百名華資超市愛新鮮(iFresh)的小股東9月30日在法拉盛 一家車行前舉辦示威抗議，反對股東大會增發6000萬股與最終增發至10億股的提案；與會的股東批評，當日只有一名董事會代表出席，沒有提供英文翻譯、律師與其他管理層在場，計畫提交相關信息給法院，繼續民事訴訟。

愛新鮮公司的創辦人鄧龍指，疫情 爆發後，他與中國兩家公司合作，日前對方通過訴訟得到公司的控制權，但他已上訴並發起其他訴訟，要求拿回控制權；他說，該公司新董事會於9月30日舉辦股東大會，提出增發6000萬股，最終增發10億股的提案，要求股東在當日的閉門會議中投票 。

愛新鮮前首席財務官(CFO)張Eddie表示，他去年10月開始擔任首席財務官職位，質疑該公司的運營方式隨後辭職；他指，增發6000萬股代表股東的股票被稀釋，若再增發10億股，股東持有大部分股份價值會因此蒸發。

愛新鮮超市波士頓的店長鄧先生表示，當天的股東會議只有一名董事會代表出席，全場中文溝通，沒有提供英文翻譯、委託律師與其他管理層出現，部分不懂中文的小股東，不了解會議經過；「我們投了票就讓走，也不讓問問題」；他補充，今年曾多次致電管理層尋求經營方針，但未獲明確回覆。 張Eddie指，增發股票意味著稀釋現股東的股票價值。(記者牟蘭╱攝影)

鄧龍表示，當天的閉門投票中，有近30%對於這項提案的反對票，質疑股東大會的有效性，計畫作為他提出的相關訴訟的證據；他說，目前所有的愛新鮮超市由店長正常經營，他仍是最大股東。 鄧龍指，有近30%對於這項提案的反對，質疑股東大會的有效性。(記者牟蘭╱攝影) 愛新鮮的小股東9月30日在法拉盛一家車行前舉辦示威抗議，反對股東大會增發6000萬股與最終增發至10億股的提案。(記者牟蘭╱攝影)

愛新鮮超市是從家族企業中國城超市分出來的一家企業，2017年起在那斯達克掛牌上市，因巨額虧損，2019年7月發布退市公告，2022年2月停牌，今年6月因涉有未披露的關聯交易，被美國證監會(SEC)近日向紐約東區聯邦法院提告。