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Curtain Up百老匯節 時報廣場免費演出

記者顏潔恩╱紐約報導
慶祝百老匯全面回歸，時報廣場聯盟即日起至10月2日將帶來一系列免費演出。(取自推特)
慶祝百老匯全面回歸，時報廣場聯盟即日起至10月2日將帶來一系列免費演出。(取自推特)

為慶祝百老匯從新冠疫情中全面回歸，由時報廣場聯盟(Times Square Alliance)舉辦的「Curtain Up」百老匯音樂節，於9月30日在時報廣場拉開序幕；該活動從即日起至10月2日(周日)，在時報廣場帶來一系列免費演出，展示及互動裝置。

代表百老匯劇場及製片商的負責人Charlotte St. Martin提到，這將是自百老匯重開以來首度推出完整的節目，有35至40場新劇；通過該活動向世界宣布，「我們回來了，來看看我們的精彩節目」，博取路人、遊客的眼球。

美國演員、音樂節主持人Jesse Tyler Ferguson表示，百老匯是紐約市的心臟，當其因疫停擺時，他彷彿感到紐約市的心也停止跳動了，「所以我很高興現在百老匯得以復甦，觀眾也可以重回劇場。」

另一主持人Amber Ruffin則表示，一些百老匯的重量級大咖將在周末免費出演，「人們可在時報廣場接觸這些百老匯巨星、傳奇人物，這將是有史以來最激動人心的開幕儀式。」

主辦方將在七大道交46街設立主舞台，屆時將有派對、舞蹈課、遊戲節目、壓軸演唱會等環節，在百老匯街交45至48街，也有多場鋼琴彈奏表演，以及展覽裝置供民眾拍照留念；10月2日(周日)上午11時開始會帶來一連串演出，更多資訊、演出及活動時間，可上https://www.playbill.com/curtainup查詢。

慶祝百老匯全面回歸，時報廣場聯盟即日起至10月2日將帶來一系列免費演出。(取自推...
慶祝百老匯全面回歸，時報廣場聯盟即日起至10月2日將帶來一系列免費演出。(取自推特)

百老匯 時報廣場 紐約市

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