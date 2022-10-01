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皇后區僑界8日慶雙十 展「護旗」精神

記者詹佳弦╱紐約報導
皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備會主委林映君(右四)帶領成員拜會世界日報紐約社社長張宗智(左五)，介紹活動詳情。(記者詹佳弦╱攝影)
皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備會主委林映君(右四)帶領成員拜會世界日報紐約社社長張宗智(左五)，介紹活動詳情。(記者詹佳弦╱攝影)

大紐約皇后區僑界慶祝中華民國111年雙十國慶籌備會成員9月30日拜會世界日報，介紹10月8日(周六)在法拉盛20小學舉行的升旗典禮及慶祝活動，平均年齡超過70歲的儀隊表演將是「嬌」點；籌委會表示，本活動不分顏色、黨派及立場，團結所有熱愛中華民國的僑民，和諧展現「護旗」精神，一同慶祝雙十國慶。

雙十國慶籌委會成員造訪世界日報，由社長張宗智接待；籌委會主委林映君表示，雙十國慶作為紐約僑民最大活動之一，今年有將近70個社團參與，如果天氣良好，預計可吸引上千人與會；為保證民眾安全，入場將設有體溫檢查手續。

「海外僑胞都愛中華民國，一直都愛。」林映君說，紐約僑界近年來不分藍綠，互動與相處和諧，「我們都來自同一個地方，若還要分彼此，只會讓人看笑話。」

林映君說，活動當天除上午室外升旗典禮與室內的表演外，接下來的園遊會，也安排各式台灣美食，以及民俗工藝等攤位進駐。

她表示，慶祝活動新加入了儀隊表演，由9位平均年齡超過70歲的女隊員，不辭辛勞地在兩個月內每周訓練三次，從一開始抱怨表演用的木槍太重，到現在的表演自然，「請大家拭目以待。」

此外，目前已確認到場的民代包括州參議員劉醇逸、史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州眾議員金兌錫及市議員黃敏儀；駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章也會到場致詞。

本次雙十國慶慶祝活動將於10月8日上午9時30分至下午3時，地點在法拉盛20小學；地址：142-30 Barclay Ave., Flushing, NY 11355；升旗典禮為上午9時30分至10時45分；慶祝大會則在10時45分至中午12時舉辦；接續的園遊會活動將持續至下午3時。

為方便外州及因故不能到場的僑胞共同慶賀，本次雙十國慶將聯合紐約華僑文教中心於臉書上進行實況轉播，有興趣的民眾請前往網頁http://www.facebook.com/ocac.newyork/觀看。

到世界日報拜會的雙十國慶籌備會成員除主委林映君外，還有秘書長褚月梅及翁雅琳、張彰華、羅淑華、郭至隆和劉嘉玲等幹部。

中華民國 世界日報 法拉盛

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