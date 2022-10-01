歡迎來華埠 快閃東百老匯88號

創辦人李佩欣在現場協助宣導。(記者張晨╱攝影)

非營利組織「歡迎來華埠 」(Welcome to Chinatown)9月30日在東百老匯88號的新怡東樓舊址，舉辦為期兩天的快閃活動，為受疫情 衝擊最為嚴重的非華埠主要區域恢復生機和活力；當天不少本地商戶和新一代華裔 參與其中，意旨為宣傳華埠店鋪打頭陣，並爭取得到更多主流社會的關注。

影音來源：記者張晨

運營長王舒貝(Jacqueline Wang)表示，這個名為「88EastFair」的快閃活動集結了團隊長達數月的心血，新怡東樓從疫情到現在幾乎變成了一座廢樓，但從前人們往來貿易，迎親聚友，甚至每年感恩節前後的婚禮隊伍，昔日的熱鬧場面仍歷歷在目。

「如今這裡多半數店鋪空置，我們就想如何利用這些空間，打造一個完全不一樣的活動，讓人們重新認識這裡，也讓他們重新認識華埠。」她說，當天參與的商家從本地烹飪、茶藝用具老店，到華裔新銳設計師的飾品、服裝、甚至可以自己動手製作；還在二層怡東樓的就餐區擺上了麻將桌，晚間時分會有趣味活動。

創辦人李佩欣(Victoria Lee)表示，在2020年7月至今年1月期間，「歡迎來華埠」的長壽基金(Longevity Fund)向45家小商業分別發放了5000元贈款，以幫助減輕租金、勞動力以及其他支出的負擔。

李佩欣表示，由於受到文化和社會經濟隔閡，華埠有不少商家申請援助項目難，如果缺錢只會向熟人會親朋好友開口，而非利用其他資源；她說，每一場活動目標都是希望讓華埠的小商家能更快的拉近和主流社會的關係，使用網絡平台擴展業務，也能通過年輕人的視角重新看待疫後重整的商業。