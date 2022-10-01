防鋰電池起火 紐約州檢長詹樂霞提多語言提示

圖為華人電單車店起火，造成十多戶家庭無家可歸。(本報檔案照)

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)近日提醒，電單車、電動滑板和懸浮滑板(hoverboard)的電池如果處理不當，可能導致火災或爆炸。為此提出包括中文的多語言電池使用安全提示宣傳。

安全提示稱，電單車和電動滑板使用強大的鋰電池，容易起火。2021年，電單車、電動滑板車和懸浮滑板的電池在紐約市 導致79人受傷，四人死亡。購買、維護、儲存、充電和處置鋰電池時，必須採取適當的預防措施。

詹樂霞建議，從值得信賴的製造商購買電單車和電池。安全等級高的電池必須通過美國保險 商實驗室(UL)的認證，購買時要認清電池上是否有UL認證標誌。不要購買二手、無品牌或低價電池，容易出問題。

經常檢查電池，如果發現異味、漏液，形狀或顏色變化，立即停止使用，並聯繫消防局或撥打911。存儲電池時，切勿放在陽光直射或靠近熱源的地方，易使電池過熱。

為電池充電時，只能使用製造商提供的電源線充電器。不要一次為多個電池充電，如果電池過熱，立即拔下電源，不要整夜充電，也不要在床和沙發等易燃物旁充電，如果電池已損壞，不可使用。