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紐約擬比照加州 2035年禁售純燃油車

記者胡聲橋／紐約報導
霍楚擬2035年紐約州禁售純燃油車。(本報檔案照）
霍楚擬2035年紐約州禁售純燃油車。(本報檔案照）

州長霍楚(Kathy Hochul)29日表示，紐約州計畫比照加州8月批准的規定，要求到2035年，紐約州銷售的所有新車必須是電動車或是混合動力車。

霍楚在一份聲明中說，她已指示州環境機構擬議並最終確定採用加州的計畫，從2026年開始制定逐年嚴格的廢氣排放規則，到2035年停止銷售只使用汽油的傳統車輛。該機構將在規則確定前舉行公聽會。

加州空氣資源委員會(CARB)在州長紐森(Gavin Newsom)發布2020年行政命令指示此舉後通過這一規則。該委員會說，到2037年，將使輕型汽車造成的煙霧污染減少25%，並到2035年減少銷售950萬輛傳統汽車。

到2030年，汽車製造商出售的車輛中必須有68%是電動汽車或混合動力車；到2035年，混合動力汽車占新銷售車輛的比例不能超過20%。

為了實施2035年計畫，加州還需要得到聯邦環保署(U.S. Environmental Protection Agency)的批准。拜登總統要求到2030年，所有新車銷售的中的50%必須是電動車或混合動力車，但沒有確定一個最後淘汰傳統新車的日期。

一些以前採用加州零排放汽車規則的州，暫時還沒有通過更嚴格的2035年計畫。

汽車 加州 紐約州

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