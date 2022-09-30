錄取改革 社區：採州考成績、反抽籤入學

布碌崙州眾議員寇頓29日在麥金萊初中外舉行示威，反對紐約市公校繼續採用抽籤入學制度。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)州眾議員寇頓(William Colton)29日在麥金萊初中(McKinley Junior High School)外舉行示威，反對紐約市 公校繼續採用抽籤入學制度；多個華人 組織、民選官員力挺，指抽籤入學傳遞錯誤信息，使部分學生放棄努力。

寇頓表示，成千上萬的學生因抽籤制度被分配到不感興趣的學校，但不得不去上學，這說明紐約市教育系統出現缺陷，當局應著重解決；現行制度造成20%的學生未被選入12所志願學校的任何一校，當局應聆聽家長的心聲，解決孩子們被分配不當的情況。

第20學區委員會主席斯托(Stephen Stowe)表示，初中入學制度在停用篩選評估標準兩年後，終於重啟，但可惜的是依然未接納州考成績；他指平時的學習成績固然重要，但也因不同學校、老師的標準而異，唯有州考是公平的評估方案，「好事是當局還未完全排除，這將是一個開放的議題，要持續爭取。」

家長凌飛表示，自2018年捍衛特殊高中入學考試(SHSAT)起，華人的核心訴求就是要求市教育局 建立考核制度、以及擇優錄取，但這次當局花了那麼長時間，最終還是保留抽籤入學制度；統一的考核制度讓規則變得簡單，相反抽籤最大的弊端就是容易出現混亂，不知會被分到哪所學校，而校方對學生的教育水平也不了解。

華人家長舉標語示威，反對續用抽籤制度。(記者顏潔恩/攝影)

他說自小幫當教師的雙親備課，當班級出現成績較差的學生時，老師通常為了遷就不得不降低學習標準，或採最保守的方式教學，造成其他學生可能受影響，整體教育水平難以提升。

張女士說，即將升初中的女兒詢問她今年的入學制度，表示如果是靠運氣，一直以來的努力可能付諸流水，以後的學生也沒必要用功讀書；「紐約是移民的城市，我們向來都告訴孩子，要通過努力去改變人生，有機會選擇所要的生活」，抽籤制度跟這個理念背道而馳，變相告訴孩子努力不一定會有回報、運氣更重要，這不該是教育者要傳播的觀念。