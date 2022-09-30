北皇后學區 將增3500高中名額、擴展大學先修課程

徐達華。(記者鄭怡嫣╱攝影)

包括法拉盛 、貝賽、白石在內的北皇后高中學區 ，近日迎來新學監徐達華(Hoa Tu)博士，因應校園擁擠問題，她表示學區將增加約3500個學位，新建一所特殊主題高中，同時還將擴展大學先修課程及職業與技術教育(CTE)，並考慮實現跨校上課的可能。

北皇后學區包括第24、25、26及30學區，西至阿斯托利亞與長島市，東至華人聚居的法拉盛、大學點、貝賽、小頸與白石等地，共有3萬5000名高中生，16.5%為亞裔，西語裔、非洲裔及白人學生分別占40.8%、24.7%以及14.8%，學區內包括受華人歡迎的法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis HS)、卡多索高中(Benjamin N.Cardozo HS)等。

因應校園擁擠問題，徐達華表示，已與市教育局 討論，此前曾計畫在木邊北方大道興建新校舍，預計2025年竣工並開放，為學區新增3500個高中名額，除以STEM課程為主導的哥譚科技高中(Gotham Tech High School)將遷入此樓、招收九年級學生外，市教育局還有額外的名額新設一所「特殊主題」高中，目前正徵詢社區與家長意見。

對於備受爭議的高中入學抽籤制及高中學區重畫(rezoning)，徐達華說，通常，對入學有疑問的家長，會至市教育局在各區開設的家庭歡迎中心(Family Welcome Centers)，由工作人員協助，查看是否有其他選擇，高中學區重畫的決定權在市教育總監，據悉，他正在與第26學委會等探討重畫的可能。

談及工作重心，徐達華說，將致力擴展大學先修及職業教育課程，許多學生希望與其他學校互動，因此也考慮建立首個跨校的合作項目，讓學生能到其他學校上課。

徐達華為越華裔移民，父親為廣東華僑，她育有二女，能說流利的英語、廣東話及中文，1981年移民美國，曾就讀紐約公校及特殊高中，有26年的教育相關經驗，曾在皇后區及曼哈頓創立兩所學校並擔任校長，後在南布朗士及北布魯克林學區擔任副學監。