公校春節遇周六日 市議員提案：須補休

市議員馬泰提決議案，建議市府將農曆春節設為公校年度假日。(記者顏嘉瑩/攝影)

雖然春節已經被紐約市 公校列為假期，但2023年春節恰逢周日，市教育局 未補假，引起華裔社區不滿；市議員馬泰(Chris Marte)29日提出決議案，建議市府將農曆春節設為紐約市公校年度假日，若遇周六日須補休。但決議案不具強制效力，通過後只是對市府的建議，決定權仍在市長。

雖然前市長白思豪(Bill de Blasio)2015年就將春節設為公校假期，但市教育局一直未能貫徹執行，2016學年、2017學年的校曆中均未出現春節假期，直到2018年才首次春節放假；此前市教育局公布的2022學年校曆中春節假期再次消失，2023年的大年初一為1月22日，恰逢周日，市教育局未補假，反而直接將該節日在行事曆中剔除，對華人、亞裔 的不重視。

馬泰表示，許多國家都慶祝春節，而且依人口普查數據，紐約市亞裔過去十年大幅增長，目前已經占超過15%，該決議案對爭取亞裔權益有重大意義。

他說，公校慶祝春節假期不僅是對亞裔傳統文化的認可，也有助讓各族裔參加慶祝活動，推動華社小商業發展；「紐約市每年春節都有大型遊行和各類慶祝活動，華埠遊行吸引遊客，對小商家提供生意機會。」