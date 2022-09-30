招生新規 華裔議員：讓更多家長學生參與
對於市教育局錄取新規，此前曾敦促取消抽籤制度的華裔議員表示，今年的政策雖優於去年，且有意創辦新學校不失為好事，但對新規是否真能提升成績及教育機會公平，持保留意見或不予置評，呼籲教育局在制定招生政策時，應讓更多家長、學生參與。
州參議員及州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸表示，許多學生與家長都對去年的抽籤制感到憤怒，諸多學生未被填報的任何一所學校錄取，被迫到不符合興趣或離家很遠的學校。「乍一看」，市教育局的新招生計畫更強調學術成就及積極的學習態度，似乎是屢遭詬病的抽籤制。
他說，市教育總監已經清楚認識，全市許多學區，缺乏補強教學(Accelerated Learning)的學校，很高興看到市教育局有意創建新篩選制的學校，為缺乏此類學校的社區提供更好的課程。
他表示，教育機會公平和學業優異並不互斥，目前，尚不清楚將抽籤範圍縮小到15%，是否真能更公平及提升教育，市府必須讓更多家長、學生及利益相關者參與決策，他們曾被前任市府拒之門外，「如今，他們仍感到被排除在外」。
法拉盛市議員、市議會教育委員會委員黃敏儀表示，很高興市教育局聽取家長、學生和校方的意見，放棄去年高中招生時採取的「不明智」、「不公正」抽籤制，學生們應該得到比無視成績、隨機抽籤更好的機會和待遇，他們應該相信自己的努力會得到認可與回報，新計畫是朝正確方向邁出一步，但對新規她仍持保留意見，期待與市教育局合作，並收集校長、學生和家長的反饋，讓公校的招生制度盡可能公平。
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