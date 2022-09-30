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華埠住房疫期問題叢生 社區盼加速處理

記者張晨／紐約報導
樓宇局官員視察華埠住房問題。(記者張晨╱攝影)
樓宇局官員視察華埠住房問題。(記者張晨╱攝影)

經過兩年的疫情，曼哈頓的住房問題頻現，從租客、房東到合作公寓管理，面臨著各種問題；市樓宇局(Department of Buildings)主管29日走訪華埠，與民眾溝通，盼加速處理。

由市議員馬泰(Christopher Marte)帶領，樓宇局局長烏爾里希(Eric Ulrich)、樓宇局曼哈頓區局長雷恩(John Raine)從孔子大廈出發，至茂比利街(Mulberry St.)78號，該建築在4月遭遇大火，造成一對華裔母子喪命。

影音來源：記者張晨

社區及租客表示，半年過去該大樓仍處於封閉狀態，租戶不得不在曼哈頓房市緊俏之際另尋他處；馬泰表示，辦公室近半年不斷接到投訴，希望能盡快搬回；頂層損毀最嚴重，火災發生後，該層住戶一次都沒有回來過。

妙覺寺8月失火，主佛堂盡毀。(記者張晨╱攝影)
妙覺寺8月失火，主佛堂盡毀。(記者張晨╱攝影)
樓宇局局長烏爾里希站在茂比利街遭火被封的大樓入口前。(記者張晨/攝影)
樓宇局局長烏爾里希站在茂比利街遭火被封的大樓入口前。(記者張晨/攝影)

勿街2號的永明大廈，樓宇代表張先生表示，去年因有碎玻璃掉落違規，至今鷹架都不能拆除，多次被罰款，但申請遲遲未被批准，只能通過市議員求助。

8月發生火警的妙覺寺，宏如法師表示，多名僧眾因吸入濃煙，負責人惟學法師的喉嚨依舊沙啞；一樓佛堂基本燒毀，二樓以上也不能住人；因出家人沒有收入，甚至一度要安排他們進入遊民所，好在有信徒提供臨時住處。

一行人於孔子大廈舉行座談，孔子大廈住戶委員會主席于金山表示，孔廈和容閎小學被樓宇局認為是同一幢建築；但由於公校屬市府設施，許多建築違規無人處理，等到孔廈需要進行電梯、停車場等設施翻修時，這些本不屬於他們的「違規」嚴重減慢工程進度，耗時耗力，望樓宇局能想辦法將兩幢樓分開，讓耆老住戶安心。

馬泰說明茂比利街火災大樓住戶的現狀。(記者張晨/攝影)
馬泰說明茂比利街火災大樓住戶的現狀。(記者張晨/攝影)

曼哈頓 租客 華埠

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