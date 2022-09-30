我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊恩破壞力驚人 拜登：佛州遭遇過的「最致命颶風」

拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

華裔兄弟走私200萬元稀有烏龜 遭判刑

記者胡聲橋／紐約報導
關氏兄弟走私的箱龜。(檢方提供)
關氏兄弟走私的箱龜。(檢方提供)

紐約男子關楚森(Chu Sen Guan，音譯，以下同)因為從美國走私600隻，總價值達200萬美元的箱龜(Box Turtle)到中國，29日被紐約東區聯邦法院法官判刑一年、罰款1萬5000元，沒收相關所得。關楚森的同犯，其兄弟關楚偉(Chu Wei Guan)一周前也被判刑一年。

檢方指，2017和2018年間，兩人多次從美國走私受保護的烏龜到中國。據調查，共走私了至少70個包裹，每個包裹可獲利600到1000元，共獲利4萬5000到7萬5000元之間。

兩人的生意從在美國買烏龜開始，以每隻200元到400元的零售價和125元到175元的批發價，在美國購買多種箱龜(Box Turtle)，包括東部箱龜、佛羅里達箱龜、海灣箱龜和木龜，然後走私出境。

檢方稱被告將烏龜裝箱走私的手段「極為殘忍，傷害極大」。烏龜約手掌大小，強行將烏龜的頭和四肢按入龜殼後，用襪子套住整隻烏龜，防止相互碰撞毀壞龜殼，降低價值，也可以讓襪子吸收烏龜的屎尿，避免在運輸的過程被發現。將烏龜塞進襪子後，用膠帶纏起來，再用襪子另一端包一層。之後將烏龜裝入塞滿報紙或衣物的紙箱，每箱大約10隻烏龜，分兩層裝箱，沒有氣孔，也沒有食物和水。包裹一般經五到六天抵達香港。實際上，當警方在機場截獲走私烏龜時，有不少已經死亡。

為了避免被發現，箱子內的貨物都標註為玩具和衣物，寄出地址也是假的，還從不同郵局寄出。兩人分工，關楚森協調烏龜買賣，而關楚偉包裝和運輸。

檢方指，關氏兄弟是一個更大的走私集團一部分。根據手機紀錄，關楚森曾吹噓，他在香港的買家每年從烏龜走私可獲利250萬元。他還說， 在美國花150美元買的烏龜，在中國大約能賣3000美元。

關氏兄弟走私的多種烏龜都列入「瀕危野生動植物種國際貿易公約」(CITES)。進入這個名單的物種雖然沒有瀕危，但如不管制買賣，有瀕危危險，只有獲得許可證才能進出口。受該公約保護的烏龜，過去20年跨國交易急劇增加，從每年5萬隻增加到每年15萬隻。

被告用襪子包住烏龜裝箱。(檢方提供)
被告用襪子包住烏龜裝箱。(檢方提供)

香港 手機 機場

上一則

幼子獨留車內一小時 華裔夫婦認罪

下一則

罹癌不堪壓力 華男暗巷自殺

延伸閱讀

丟包13億元毒品 海漂失蹤走私露餡

丟包13億元毒品 海漂失蹤走私露餡
義國進口 995個鋼碗夾藏億元K毒

義國進口 995個鋼碗夾藏億元K毒
成語故事讀後感

成語故事讀後感
聯邦破獲大規模跨州人口走私逮8人 估數千無證客受害

聯邦破獲大規模跨州人口走私逮8人 估數千無證客受害
小飛機偷渡13無證客 人蛇被捕

小飛機偷渡13無證客 人蛇被捕

熱門新聞

一名亞裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內，遺體被運上紐約市法醫辦公室的車輛。(記者張晨/攝影)

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

2022-09-29 15:13
雞蛋受禽流感影響，下周恐持續漲價。(記者牟蘭／攝影)

1把蔥2元、1打蛋4元 紐約華人吃不消

2022-09-28 02:29
曼哈頓四處可見遊民，有家長為此想搬家或送孩子去看心理醫生。圖為華埠擺也街的遊民。(記者張心╱攝影)

遊民吸毒者日增 嚇到孩子 華人想搬離紐約市

2022-09-25 05:51
下東城外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀，嫌犯逾80次被捕紀錄。(取自谷歌地圖)

紐約外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀 嫌犯逾80次被捕紀錄

2022-09-27 16:29
市府將為無證客建立難民營式的臨時帳篷，為無證客提供基本照護。（市府提供）

紐約設難民帳篷安置無證客 兩黨籲進入緊急狀態

2022-09-23 04:56
紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症，五人死亡。（美聯社）

紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症 已5死

2022-09-23 14:38

超人氣

更多 >
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍
沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚
颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有