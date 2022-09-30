華裔兄弟走私200萬元稀有烏龜 遭判刑

關氏兄弟走私的箱龜。(檢方提供)

紐約男子關楚森(Chu Sen Guan，音譯，以下同)因為從美國走私600隻，總價值達200萬美元的箱龜(Box Turtle)到中國，29日被紐約東區聯邦法院法官判刑一年、罰款1萬5000元，沒收相關所得。關楚森的同犯，其兄弟關楚偉(Chu Wei Guan)一周前也被判刑一年。

檢方指，2017和2018年間，兩人多次從美國走私受保護的烏龜到中國。據調查，共走私了至少70個包裹，每個包裹可獲利600到1000元，共獲利4萬5000到7萬5000元之間。

兩人的生意從在美國買烏龜開始，以每隻200元到400元的零售價和125元到175元的批發價，在美國購買多種箱龜(Box Turtle)，包括東部箱龜、佛羅里達箱龜、海灣箱龜和木龜，然後走私出境。

檢方稱被告將烏龜裝箱走私的手段「極為殘忍，傷害極大」。烏龜約手掌大小，強行將烏龜的頭和四肢按入龜殼後，用襪子套住整隻烏龜，防止相互碰撞毀壞龜殼，降低價值，也可以讓襪子吸收烏龜的屎尿，避免在運輸的過程被發現。將烏龜塞進襪子後，用膠帶纏起來，再用襪子另一端包一層。之後將烏龜裝入塞滿報紙或衣物的紙箱，每箱大約10隻烏龜，分兩層裝箱，沒有氣孔，也沒有食物和水。包裹一般經五到六天抵達香港 。實際上，當警方在機場 截獲走私烏龜時，有不少已經死亡。

為了避免被發現，箱子內的貨物都標註為玩具和衣物，寄出地址也是假的，還從不同郵局寄出。兩人分工，關楚森協調烏龜買賣，而關楚偉包裝和運輸。

檢方指，關氏兄弟是一個更大的走私集團一部分。根據手機 紀錄，關楚森曾吹噓，他在香港的買家每年從烏龜走私可獲利250萬元。他還說， 在美國花150美元買的烏龜，在中國大約能賣3000美元。