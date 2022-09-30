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改善教育政策 應多聆聽移民社區

紐約客談

紐約市教育局29日發布公校入學新政策指南，儘管仍有讓華人家長感到不滿意的錄取方案，但相比之前白思豪極端的政策，很多家長將此次改進的部分看在眼裡，但仍有褒有貶。

以市教育總監班克斯的角度出發，希望給在考試中發揮失常，但平日課業達到老師認可的學生，讀好學校的機會；其所推行的「不重成績」、「不唯分數論」政策，反而可以給學生帶來全方位的學習機會，才是該衡量學生成功的標準。

華人家長認為，雖當局的新計畫往正確的道路前進，但還未達到擇優錄取的原則，與希望用完全客觀的考核制度標準的家長還有些落差；其中高中的入學制度，將學生的成績分成不同等級，把每所學校成績前15%的學生分成第一檔，卻忽略各個學校的評分系統差異、學生知識水平不等的事實。

加劇問題的原因在於好學校的名額不增加，供不應求的結果最終還是要依賴抽籤制度，「換湯不換藥」，當局若要更多學生受益，就得讓學校增加更多席位。

針對初中入學標準，當局表示會繼續傾聽社區民眾、教育人士的意見，這也遭到部分家長的質疑，指當局甚少走入移民社區，真正聆聽當地民眾的意見；移民確實面臨語言障礙，但對教育議題非常和關注，只要當局願意提供資源，許多家長願意參與公聽會。

值得讚許的部分，是當局同意將特殊高中入學考試(SHSAT)與普通高中錄取的結果同時發放，恢復之前的做法，為協助弱勢社區，也將興建四所學校提供就地資源；而針對學生就近上學的原則，相信市府偏向贊成，這點也受到華人家長的肯定。

教育局 華人 移民

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