幼子獨留車內一小時 華裔夫婦認罪

一對住法拉盛 的華裔夫婦，去年將一歲大的孩子獨留停在長島 納蘇郡(Nassau)的車內近一個小時，警方救出後，逮捕兩人，以危害兒童安全等罪名將兩人移送法辦，兩名被告日前認罪，定於11月9日量刑。

根據法院消息，報住法拉盛Jewel大道的34歲的周經才(Jingcai Zhou，姓名皆音譯)與28歲的妻子陸露(Lu Lu)，與檢方達成認罪協議，日前由律師陪同，認一項危害兒童福利輕罪，刑期將輕於最高達一年的監禁或三年緩刑。

警方指，周經才與陸露於去年8月17日下午2時39分，將車停在曼哈塞購物中心(Americana Manhasset)停車場，兩人進入商店，將熟睡的一歲男童獨留在後座的兒童座椅上。

警員趕到現場後，發現幼兒臉色通紅、滿頭大汗、不斷哭泣，出現呼吸困難，隨即擊破車窗救人，所幸無生命危險。

夫妻指，曾設定25分鐘的鬧鈴，第一次返回查看時，發現兒子在熟睡，便繼續購物，第二次查看時，被警方拘捕；警方表示，兩人將幼兒獨自留在車上近一小時，車內達華氏120度。

根據統計，全美自1998年以來有近900名兒童死在過熱的汽車 裡，去年就有23名孩童死於車內中暑(vehicular heatstroke)，今年則有27名；專家提醒，可在兒童座椅旁放錢包、手機等物品，下車前檢查後座，避免悲劇。