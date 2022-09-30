罹癌不堪壓力 華男暗巷自殺
曼哈頓華埠29日凌晨發生一起自殺案，一名華裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學與羅斯福公園間的小巷內，身上大動脈多處刀傷；死前用中文寫遺言紙條，稱自己身患癌症命不久矣，無經濟能力更不想拖累他人，因而自殺。
警方表示，早晨7時30分接到報案稱，有一人在公園中或被捅或被槍擊，倒地不醒；警方到達現場後發現受害者的胸口、脖子以及手腕都有很深的刀口；救護車到達現場宣布死亡，送往法醫辦公室。
警方稱這看似被捅多次的凶殺，但探員調取案發地監控錄像，畫面顯示事發時只有死者一人，但沒在現場找到涉案刀械；具體情況仍待進一步調查。
消息人士稱，死者為華裔，身上未攜帶身分證件，用中文寫遺書留在身旁；稱自己身患絕症，無經濟能力，也無法承擔後續的精神壓力，所以選擇自殺了斷。
目前屍體在法醫辦公室處留存，可能進行屍檢；該辦公室負責調查暴力犯罪、意外事故、自殺的死者，所有身分不明和無人認領的遺體也歸其暫為保管。
案發地周邊華裔民眾多，案發時也是周邊商家陸續開門營業時段，鴻運來雜貨鋪的老闆表示，早上7時開門時就已見警燈閃爍；路過的民眾也紛紛駐足，在拉起的警戒線外拍照議論。
該公園周遭去年以及今年發生多起槍擊以及捅人命案，居民表示，警方只是在「新聞熱議期」在案發地附近巡邏駐守，但多數時候仍無人看管，公園治安每況愈下。
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