我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊恩破壞力驚人 拜登：佛州遭遇過的「最致命颶風」

拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

罹癌不堪壓力 華男暗巷自殺

記者張晨／紐約報導
警方封鎖現場進行調查。(記者張晨/攝影)
警方封鎖現場進行調查。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠29日凌晨發生一起自殺案，一名華裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學與羅斯福公園間的小巷內，身上大動脈多處刀傷；死前用中文寫遺言紙條，稱自己身患癌症命不久矣，無經濟能力更不想拖累他人，因而自殺。

警方表示，早晨7時30分接到報案稱，有一人在公園中或被捅或被槍擊，倒地不醒；警方到達現場後發現受害者的胸口、脖子以及手腕都有很深的刀口；救護車到達現場宣布死亡，送往法醫辦公室。

警方封鎖現場進行調查。(記者張晨╱攝影)
警方封鎖現場進行調查。(記者張晨╱攝影)
華裔男子自殺，遺體被送往法醫辦公室。(記者張晨╱攝影)
華裔男子自殺，遺體被送往法醫辦公室。(記者張晨╱攝影)

警方稱這看似被捅多次的凶殺，但探員調取案發地監控錄像，畫面顯示事發時只有死者一人，但沒在現場找到涉案刀械；具體情況仍待進一步調查。

一名華裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯...
一名華裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內，遺體被運上紐約市首席法醫辦公室的車輛。(記者張晨/攝影)

消息人士稱，死者為華裔，身上未攜帶身分證件，用中文寫遺書留在身旁；稱自己身患絕症，無經濟能力，也無法承擔後續的精神壓力，所以選擇自殺了斷。

一名華裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯...
一名華裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內，遺體被運上紐約市首席法醫辦公室的車輛。(記者張晨/攝影)

目前屍體在法醫辦公室處留存，可能進行屍檢；該辦公室負責調查暴力犯罪、意外事故、自殺的死者，所有身分不明和無人認領的遺體也歸其暫為保管。

一名華裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯...
一名華裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內，屍體由市法醫辦公室代為保管。(記者張晨/攝影)

案發地周邊華裔民眾多，案發時也是周邊商家陸續開門營業時段，鴻運來雜貨鋪的老闆表示，早上7時開門時就已見警燈閃爍；路過的民眾也紛紛駐足，在拉起的警戒線外拍照議論。

該公園周遭去年以及今年發生多起槍擊以及捅人命案，居民表示，警方只是在「新聞熱議期」在案發地附近巡邏駐守，但多數時候仍無人看管，公園治安每況愈下。

一名華裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯...
一名華裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內。(記者張晨/攝影)

華裔 槍擊 暴力犯罪

上一則

華裔兄弟走私200萬元稀有烏龜 遭判刑

下一則

錄取改革 社區：採州考成績、反抽籤入學

延伸閱讀

「2槍手狂射30發子彈 涉幫派衝突」屋崙校園大規模槍擊

「2槍手狂射30發子彈 涉幫派衝突」屋崙校園大規模槍擊
獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書
北加奧克蘭校區大規模槍擊6傷 「關鍵5分鐘」學生躲過悲劇

北加奧克蘭校區大規模槍擊6傷 「關鍵5分鐘」學生躲過悲劇
奧克蘭校園槍響後 「兒子2小時不接電話」母急壞了

奧克蘭校園槍響後 「兒子2小時不接電話」母急壞了
劫匪伏擊裝甲運鈔車未遂 警衛被槍擊

劫匪伏擊裝甲運鈔車未遂 警衛被槍擊

熱門新聞

一名亞裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內，遺體被運上紐約市法醫辦公室的車輛。(記者張晨/攝影)

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

2022-09-29 15:13
雞蛋受禽流感影響，下周恐持續漲價。(記者牟蘭／攝影)

1把蔥2元、1打蛋4元 紐約華人吃不消

2022-09-28 02:29
曼哈頓四處可見遊民，有家長為此想搬家或送孩子去看心理醫生。圖為華埠擺也街的遊民。(記者張心╱攝影)

遊民吸毒者日增 嚇到孩子 華人想搬離紐約市

2022-09-25 05:51
下東城外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀，嫌犯逾80次被捕紀錄。(取自谷歌地圖)

紐約外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀 嫌犯逾80次被捕紀錄

2022-09-27 16:29
市府將為無證客建立難民營式的臨時帳篷，為無證客提供基本照護。（市府提供）

紐約設難民帳篷安置無證客 兩黨籲進入緊急狀態

2022-09-23 04:56
紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症，五人死亡。（美聯社）

紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症 已5死

2022-09-23 14:38

超人氣

更多 >
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍
沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚
颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有