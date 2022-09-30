罹癌不堪壓力 華男暗巷自殺

警方封鎖現場進行調查。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠29日凌晨發生一起自殺案，一名華裔 男子清晨被人發現死在孫逸仙中學與羅斯福公園間的小巷內，身上大動脈多處刀傷；死前用中文寫遺言紙條，稱自己身患癌症命不久矣，無經濟能力更不想拖累他人，因而自殺。

警方表示，早晨7時30分接到報案稱，有一人在公園中或被捅或被槍擊 ，倒地不醒；警方到達現場後發現受害者的胸口、脖子以及手腕都有很深的刀口；救護車到達現場宣布死亡，送往法醫辦公室。 警方封鎖現場進行調查。(記者張晨╱攝影) 華裔男子自殺，遺體被送往法醫辦公室。(記者張晨╱攝影)

警方稱這看似被捅多次的凶殺，但探員調取案發地監控錄像，畫面顯示事發時只有死者一人，但沒在現場找到涉案刀械；具體情況仍待進一步調查。

一名華裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內，遺體被運上紐約市首席法醫辦公室的車輛。(記者張晨/攝影)

消息人士稱，死者為華裔，身上未攜帶身分證件，用中文寫遺書留在身旁；稱自己身患絕症，無經濟能力，也無法承擔後續的精神壓力，所以選擇自殺了斷。

一名華裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內，遺體被運上紐約市首席法醫辦公室的車輛。(記者張晨/攝影)

目前屍體在法醫辦公室處留存，可能進行屍檢；該辦公室負責調查暴力犯罪 、意外事故、自殺的死者，所有身分不明和無人認領的遺體也歸其暫為保管。

一名華裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內，屍體由市法醫辦公室代為保管。(記者張晨/攝影)

案發地周邊華裔民眾多，案發時也是周邊商家陸續開門營業時段，鴻運來雜貨鋪的老闆表示，早上7時開門時就已見警燈閃爍；路過的民眾也紛紛駐足，在拉起的警戒線外拍照議論。