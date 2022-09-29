我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超強颶風伊恩襲來 全美單周「超過5000航班被取消」

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

布碌崙松柏中心 10/7羊頭灣辦健康日

記者胡聲橋／紐約報導
松柏之家將於10月7日在羊頭灣會所，舉辦社區健康日活動。(記者胡聲橋／攝影)
松柏之家將於10月7日在羊頭灣會所，舉辦社區健康日活動。(記者胡聲橋／攝影)

因疫情暌違兩年多後，布碌崙(布魯克林)松柏之家社區服務中心，將於10月7日(周五)在羊頭灣會所，再次主辦社區健康日活動。多機構舉辦健康講座，提供醫療資訊和免費健檢，活動還設有健身比賽及新鮮蔬果派送等。

主辦單位介紹，活動包括仁德醫生的單子河醫師主講新冠疫苗「二價」補強針；瑪摩利醫院的內科醫生助理Mei Chen主講腸道健康；布碌崙長老會衛理公會醫院的肺部健康講座，此外還有免費量血壓、計步器步行比賽、呼啦圈比賽、新鮮蔬果贈送和抽獎活動等。

該中心董事會主席李宗保說，為提升布碌崙，尤其是班森賀和羊頭灣居民的健康意識，了解更多社區可利用的資源，多年來一直舉辦健康日。執行總監陳偉儀說，這是羊頭灣少有的大型健康盛會，以往這項活動通常會吸引500多人參加，希望今年能有更多人參與。

松柏中心即將啟用班森賀新會所，地址是15大道6915號。李宗保介紹，新會所包括一整層樓的戶外和室內空間，面積5000平方呎，寬敞明亮，只待政府批文即可投入使用，更好地服務社區耆老，也方便舉行各種社區活動。

這次健康日活動的協辦機構還包括：阿茲海默症關愛服務、帝國藍十字藍盾、第一保健、中央保健、康尼島醫院、紐約人壽、必達白安律師事務所等。

松柏中心羊頭灣會所地址：1413 Avenue T。電話：(718)376-4036。

布碌崙 健身 血壓

上一則

疫期高中免試畢業成風 家長憂

下一則

紐約華僑學校 舉辦祭孔大典

延伸閱讀

布碌崙22歲女被殺分屍 警尋男友

布碌崙22歲女被殺分屍 警尋男友
16組織致信亞當斯 籲批准兩橋社區計畫

16組織致信亞當斯 籲批准兩橋社區計畫
「反公校抽籤錄取」班森賀29日示威

「反公校抽籤錄取」班森賀29日示威
布碌崙機車色狼 連續性騷女性

布碌崙機車色狼 連續性騷女性
布碌崙九人排球賽 成功舉行

布碌崙九人排球賽 成功舉行

熱門新聞

紐約州檢察長詹樂霞。美聯社

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

2022-09-21 13:40
雞蛋受禽流感影響，下周恐持續漲價。(記者牟蘭／攝影)

1把蔥2元、1打蛋4元 紐約華人吃不消

2022-09-28 02:29
曼哈頓四處可見遊民，有家長為此想搬家或送孩子去看心理醫生。圖為華埠擺也街的遊民。(記者張心╱攝影)

遊民吸毒者日增 嚇到孩子 華人想搬離紐約市

2022-09-25 05:51
下東城外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀，嫌犯逾80次被捕紀錄。(取自谷歌地圖)

紐約外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀 嫌犯逾80次被捕紀錄

2022-09-27 16:29
市府將為無證客建立難民營式的臨時帳篷，為無證客提供基本照護。（市府提供）

紐約設難民帳篷安置無證客 兩黨籲進入緊急狀態

2022-09-23 04:56
紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症，五人死亡。（美聯社）

紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症 已5死

2022-09-23 14:38

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷