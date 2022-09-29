布碌崙松柏中心 10/7羊頭灣辦健康日

松柏之家將於10月7日在羊頭灣會所，舉辦社區健康日活動。(記者胡聲橋／攝影)

因疫情暌違兩年多後，布碌崙 (布魯克林)松柏之家社區服務中心，將於10月7日(周五)在羊頭灣會所，再次主辦社區健康日活動。多機構舉辦健康講座，提供醫療資訊和免費健檢，活動還設有健身 比賽及新鮮蔬果派送等。

主辦單位介紹，活動包括仁德醫生的單子河醫師主講新冠疫苗「二價」補強針；瑪摩利醫院的內科醫生助理Mei Chen主講腸道健康；布碌崙長老會衛理公會醫院的肺部健康講座，此外還有免費量血壓 、計步器步行比賽、呼啦圈比賽、新鮮蔬果贈送和抽獎活動等。

該中心董事會主席李宗保說，為提升布碌崙，尤其是班森賀和羊頭灣居民的健康意識，了解更多社區可利用的資源，多年來一直舉辦健康日。執行總監陳偉儀說，這是羊頭灣少有的大型健康盛會，以往這項活動通常會吸引500多人參加，希望今年能有更多人參與。

松柏中心即將啟用班森賀新會所，地址是15大道6915號。李宗保介紹，新會所包括一整層樓的戶外和室內空間，面積5000平方呎，寬敞明亮，只待政府批文即可投入使用，更好地服務社區耆老，也方便舉行各種社區活動。

這次健康日活動的協辦機構還包括：阿茲海默症關愛服務、帝國藍十字藍盾、第一保健、中央保健、康尼島醫院、紐約人壽、必達白安律師事務所等。

松柏中心羊頭灣會所地址：1413 Avenue T。電話：(718)376-4036。