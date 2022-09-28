布碌崙22歲女被殺分屍 警尋男友

警方到發現女子尸體公寓提取證物。(ABC News截圖)

布碌崙 (布魯克林 )一名22歲的女子在家中死亡，屍體被分開裝在兩個行李箱中。警方根據相關線索，正在尋找這名女子的男朋友。法醫確定死因為多處刺傷，並認為這是一起凶殺案。調查仍在進行中。

布碌崙柏樹山區(Cypress Hills)一棟公寓的居民報告說，他們聞到了一股惡臭，他們還告訴公寓保安，住在該公寓的女子約翰遜(D'Asia Johnson)已經有好幾天沒有出現。

一名公寓保安隨後來到約翰遜居住的六樓公寓並試圖進入，但被約翰遜23歲的男友阻止。據說，這名男子有時會住在約翰遜的六樓公寓內。保安回到樓下就報了警。這時他看到這名男友和另一名男子拿著一袋東西溜走了，這名保安懷疑袋子裡裝的是犯罪證據。

看到嫌疑人溜走，保安又回到六樓約翰遜的公寓。他在公寓內血淋淋的浴室裡發現了裝有該女子遺體的兩個行李箱。他還在公寓裡發現了一把切肉刀。

約翰遜的朋友們說，受害女子謙遜，一位鄰居回憶，她是個還沒有真正開始生活的年輕女子。警方說，約翰遜有一份針對其男友的有效保護令(order of protection)，以阻止其男友接近並傷害她。這份保護令的截止期是本月底。