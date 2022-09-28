我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克和伍德擔心的通縮不存在？「大賣空」貝瑞這樣說

颶風「伊恩」逼近佛州 百萬居民被要求撤離

布碌崙22歲女被殺分屍 警尋男友

記者胡聲橋╱紐約報導
警方到發現女子尸體公寓提取證物。(ABC News截圖)
警方到發現女子尸體公寓提取證物。(ABC News截圖)

布碌崙(布魯克林)一名22歲的女子在家中死亡，屍體被分開裝在兩個行李箱中。警方根據相關線索，正在尋找這名女子的男朋友。法醫確定死因為多處刺傷，並認為這是一起凶殺案。調查仍在進行中。

布碌崙柏樹山區(Cypress Hills)一棟公寓的居民報告說，他們聞到了一股惡臭，他們還告訴公寓保安，住在該公寓的女子約翰遜(D'Asia Johnson)已經有好幾天沒有出現。

一名公寓保安隨後來到約翰遜居住的六樓公寓並試圖進入，但被約翰遜23歲的男友阻止。據說，這名男子有時會住在約翰遜的六樓公寓內。保安回到樓下就報了警。這時他看到這名男友和另一名男子拿著一袋東西溜走了，這名保安懷疑袋子裡裝的是犯罪證據。

看到嫌疑人溜走，保安又回到六樓約翰遜的公寓。他在公寓內血淋淋的浴室裡發現了裝有該女子遺體的兩個行李箱。他還在公寓裡發現了一把切肉刀。

約翰遜的朋友們說，受害女子謙遜，一位鄰居回憶，她是個還沒有真正開始生活的年輕女子。警方說，約翰遜有一份針對其男友的有效保護令(order of protection)，以阻止其男友接近並傷害她。這份保護令的截止期是本月底。

警方正積極尋找該男子，指他曾違反過保護令，在沒有事先通知的情況下就出現在約翰遜的公寓。約翰遜的朋友說，她是兩年前，這棟可負擔公寓樓剛開放時搬進來的。鄰居們說他們兩周前在約翰遜的公寓裡聽到了打鬥的聲音。

被害女子所住公寓樓外景。(ABC News截圖)
被害女子所住公寓樓外景。(ABC News截圖)
被害女子的尸體被護送出公寓樓。(ABC News截圖)
被害女子的尸體被護送出公寓樓。(ABC News截圖)

布碌崙 布魯克林

上一則

楊安澤線上論壇 9/29談新美國夢

下一則

又5輛移民巴士到 布朗士區長抗議：不堪負荷

延伸閱讀

紀念兒子 殉職華警劉文健父母完成「T to T」全程

紀念兒子 殉職華警劉文健父母完成「T to T」全程
關愛阿茲海默症步行募捐 97歲長者參加

關愛阿茲海默症步行募捐 97歲長者參加
福建老人會力挺選州議員 曲怡文：不會忘記華社支持

福建老人會力挺選州議員 曲怡文：不會忘記華社支持
「澎湃朝陽註冊會計」良好口碑服務社區專精各類疑難稅務

「澎湃朝陽註冊會計」良好口碑服務社區專精各類疑難稅務
布碌崙機車色狼 連續性騷女性

布碌崙機車色狼 連續性騷女性

熱門新聞

紐約州檢察長詹樂霞。美聯社

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

2022-09-21 13:40
曼哈頓四處可見遊民，有家長為此想搬家或送孩子去看心理醫生。圖為華埠擺也街的遊民。(記者張心╱攝影)

遊民吸毒者日增 嚇到孩子 華人想搬離紐約市

2022-09-25 05:51
市府將為無證客建立難民營式的臨時帳篷，為無證客提供基本照護。（市府提供）

紐約設難民帳篷安置無證客 兩黨籲進入緊急狀態

2022-09-23 04:56
下東城外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀，嫌犯逾80次被捕紀錄。(取自谷歌地圖)

紐約外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀 嫌犯逾80次被捕紀錄

2022-09-27 16:29
紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症，五人死亡。（美聯社）

紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症 已5死

2022-09-23 14:38
曼哈頓韓國城強迫女遊民口交，非洲裔性侵前科累累。(市警提供)

曼哈頓韓國城強迫女遊民口交 非洲裔性侵前科累累

2022-09-20 13:55

超人氣

更多 >
想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點
陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成
9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子

9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子
世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？
Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」