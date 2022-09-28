「反公校抽籤錄取」班森賀29日示威

布碌崙州眾議員寇頓日前參與華社活動時，宣布在本月29日舉行示威，反對紐約市公校繼續採用抽籤入學制度。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)州眾議員寇頓(William Colton)定於本月29日(周四)在麥金萊初中(McKinley Junior High School)外舉行示威，反對紐約市公校繼續採用抽籤入學制度；目前已有社區多個華裔組織、民選官員支持參與，呼籲關注議題的學生及家長踴躍出席。

寇頓27日發布聲明，指自己作為長期教育工作者，無論學生的族裔身分，都為他們爭取平等教育機會；可市教育局 (DOE)採用的抽籤入學方式，已不再關注成績、出勤率和考試成績，而是嚴重依賴「運氣」。

在這樣的方式下，每位學生都被分配一個隨機的抽籤號碼，用來決定他們的入學結果，「我堅信這是個錯誤、不公平且不可理喻的過程」；「我們的孩子不是一張張彩票」，寇頓呼籲家長、教育人員、以及任何願意捍衛下一代教育的人出席29日的示威，為這個重要議題發聲，也重申不達成目的不罷休，一定會和當局抗爭到底。

寇頓辦公室華人 社區聯絡員莊文怡表示，華人特別重視教育課題，目前社區已有15個組織參與，其中包括華人組織如美國亞裔社區聯合總會、松柏之家服務中心、華人聯合會、紐約親子互助會、華人健康協會等；在寇頓的邀請下，其他四名議員州眾議員白彼得(Peter Abbate)、市議員葉格(Kalman Yeger)、李凱健(Ari Kagan)、韋娜芙(Inna Vernikov)也將出席發聲。

示威定於29日(周四)下午5時將在麥金萊初中外舉行，地址是布碌崙Fort Hamilton Pkwy7305號，寇頓辦公室將準備標語和海報，呼籲民眾動員其他人參與。