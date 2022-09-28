華埠餐廳偷背包 警緝非裔男嫌犯

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓華埠 近日發生一起重竊案件，一非洲裔男子在華埠中餐廳盜竊食客背包，放有千元現金、多張信用卡 和手機 ；警方27日公布案發地錄像，徵求線報。

警方表示，案件發生在21日中午12時40分，一名48歲的華裔女子和其朋友在茂比利街(Mulberry St.)73號的「快樂人」餐廳(Uncle Lou's Restaurant)就餐，她坐下時隨手將自己的背包放在椅子後面；當她意識到失竊時，歹徒已經得手逃逸。市警公布的監控錄像顯示，涉嫌男子年約50多歲，灰白髮稍禿頂。

「快樂人」負責人對此案回應稱，當時店裡午市正忙，未注意到案發始末，給食客和餐廳都帶來了不好體驗；在遊客占主要生意的當下會更加提高警惕，留意店內可疑人員。