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華埠餐廳偷背包 警緝非裔男嫌犯

記者張晨╱紐約報導
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓華埠近日發生一起重竊案件，一非洲裔男子在華埠中餐廳盜竊食客背包，放有千元現金、多張信用卡手機；警方27日公布案發地錄像，徵求線報。

警方表示，案件發生在21日中午12時40分，一名48歲的華裔女子和其朋友在茂比利街(Mulberry St.)73號的「快樂人」餐廳(Uncle Lou's Restaurant)就餐，她坐下時隨手將自己的背包放在椅子後面；當她意識到失竊時，歹徒已經得手逃逸。市警公布的監控錄像顯示，涉嫌男子年約50多歲，灰白髮稍禿頂。

「快樂人」負責人對此案回應稱，當時店裡午市正忙，未注意到案發始末，給食客和餐廳都帶來了不好體驗；在遊客占主要生意的當下會更加提高警惕，留意店內可疑人員。

警方呼籲，若看到與圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

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