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疫情冬季恐反彈 衛生局長促打補強針

記者和釗宇╱紐約報導
市府公衛官員呼籲積極接種針對新款補強針。(Getty Images)
市府公衛官員呼籲積極接種針對新款補強針。(Getty Images)

紐約市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)27日召開華裔媒體圓桌會議，指目前全市新冠肺炎的死亡人數水平已經和流感相當，染疫已沒有那麼可怕；但他仍提醒，疫情尚未結束，而且不排除今冬再次出現感染高峰，呼籲積極接種針對Omicron變種病毒的新款補強針。

根據市府數據，亞裔市民的接種率在各族裔中最高，兩針接種率高達99%，補強針接種率達到63%；不過，近日曼哈頓華埠、法拉盛等社區的陽性率仍超過10%；瓦桑表示，主要因為目前Omicron變種病毒的逃逸能力較強，以原型毒株為基礎研製的新冠疫苗難以預防感染；目前針對Omicron變種病毒BA.4、BA.5的二價疫苗已經上市，料將有助提升防疫。

瓦桑承認，目前民眾接種補強針的意願不高，主因對疫苗的信心不夠，「許多人不想打補強針，因為看到打了也無法避免染疫；但是，疫苗仍然能夠預防重症和死亡，而且最新的Omicron補強針可大大提高染疫的可能性；沒有疫苗是完美的，但疫苗仍是有用的，死亡人數越來越少，現在染疫已不應再害怕。」

瓦桑表示，目前紐約市新冠肺炎的死亡人數水平已經和流感相當。(記者和釗宇╱攝影)
瓦桑表示，目前紐約市新冠肺炎的死亡人數水平已經和流感相當。(記者和釗宇╱攝影)
市衛生局長瓦桑27日召開華裔媒體圓桌會議。(記者和釗宇╱攝影)
市衛生局長瓦桑27日召開華裔媒體圓桌會議。(記者和釗宇╱攝影)

他說，紐約市每年因流感死亡的人數約為2000人，目前全市平均每天新冠死亡約為六人，換算到全年同樣約為2000人；「主因完全接種率已達80%，補強針接種率也已經達到40%，現在應對的手段更多；疫苗可以防止重症，因為病床數和ICU床位數量仍有不少，大多數人染疫不需去醫院。」

但他也說，死亡水平降至和流感同一檔次，並不意味疫情已經結束或即將調整防疫措施，且不排除今冬再次出現感染高峰，因此呼籲積極接種補強針，「是否調整防疫措施要視情況綜合評估；冬天若出現疫情反彈，預計情況仍在可控範圍內；如果補強針接種率高，就有可能壓低感染率，但預計還不至於推出強制接種補強針的政策。」

瓦桑提醒不願接種疫苗者，勿試圖通過直接染疫來獲得免疫，「直接染疫獲得的免疫和疫苗有很大差距，疫苗提供的保護力更持久、更穩定，而染疫帶來的免疫力無法確定；而且，不要擔心補強針的副作用，其實每接種一針，副作用會逐次減小。」

疫苗 Omicron 變種病毒

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