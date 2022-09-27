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福建老人會力挺選州議員 曲怡文：不會忘記華社支持

記者胡聲橋／紐約報導
美國福建老人互助會在日落公園支持曲怡文競選州參議員。(記者胡聲橋╱攝影)
美國福建老人互助會在日落公園支持曲怡文競選州參議員。(記者胡聲橋╱攝影)

美國福建老人互助會26日在布碌崙(布魯克林)日落公園集會，支持曲怡文競選第17選區州參議員。

11月普選即將到來，各選區候選人也都摩拳擦掌，準備最後階段的競選活動。26日上午，美國福建老人互助會在會長盧彪的帶領下，支持曲怡文競選。盧彪說，曲怡文作為州眾議員白彼得(Peter Abbate)的幕僚長，非常了解布碌崙華人社區，而且多年來為布碌崙華社，尤其是日落公園做了許多事情。現在曲怡文成為第17選區州參議員的民主黨候選人，福建老人互助會對她大力支持，希望她能成功當選。

有華人成為民選官員，華人社區有事就更加便於接洽和處理。盧彪說，眼看普選臨近，他和互助會的其他骨幹會做好老人們的工作，會挨家挨戶去拜訪動員，爭取讓更多老人出來投票，讓布碌崙第一位華人議員順利當選。

曲怡文對福建老人互助會的支持表示感謝。她說，反映選區民眾的心聲，幫助居民處理問題是議員的責任，如果當選，她一定不會忘記華人社區耆老對她的支持，爭取為耆老多辦一些實事，多解決一些困難。

美国福建老人互助會成立於2018年，盧彪說，互助會目前已有300多名會員。除組織會員唱戲，說福州評話，以及其他娛樂健身活動外，還幫助老人填寫入籍申請和做選民登記。此外，互助會一直在組織公益活動，比如每周二上午7點到9點一起清掃日落公園，每次有數十人參與；周日老人會清掃8大道等。

州參議員第17選區是一個新畫的亞裔占多數的選區，包括8大道、班森賀、戴克高地(Dyker Heights)和巴斯海灘(Bath Beach)的部分地區。

華人 布碌崙 日落公園

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