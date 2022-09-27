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防李尤娜悲劇重演 慈善音樂會籌款

記者張晨／紐約報導
李尤娜華埠慈善音樂會，為其紀念基金籌款。(記者張晨╱攝影)
李尤娜華埠慈善音樂會，為其紀念基金籌款。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠遭人尾隨入室殺害的李尤娜(Christina Yuna Lee)親友自其出殯後發起「李尤娜紀念基金」(Christina Yuna Lee Memorial Fund)，建立以幫助提升當地女性安全的非營利組織，該基金目前籌款近43萬；伊利沙白街花園(Elizabeth Street Garden)近日舉辦慈善音樂會，希望人們不忘她的故事，捐款讓更多女性在這座城市感到安全。

組織者李尤金(Angela Yujin Lee)表示，即使案發半年有餘，仍不斷提醒世人發生在華埠、亞裔社區以及女性身上的真實悲劇，這些是時間抹滅不掉的。

影音來源：記者張晨

她指出，「李尤娜紀念基金」的目標是50萬，而如今距實現指日可待，這些善款可以幫助防止悲劇再次發生在其他人身上；「沒有什麼能把尤娜還給我們，但在你們的幫助下，我們可以讓她短暫的35年生命有延續的意義。」

當日，人們靜靜在伊利沙白街花園草地或石墩上，在夕陽的餘暉下聆聽樂隊The Harbinger Project及New Thousand帶來的音樂；下東城居民林海倫(Helen Lim)說，「因為她我們又度過了一個美好午後，看到每個人貢獻著綿薄之力，將玻璃罐裝滿；社區的力量讓我們凝聚在一起。」

款項將捐助李尤娜生前幫助過的非營利組織及場所，包括亞裔婦女中心(Womankind)、伊利沙白街花園以及華裔發起的「紐約安全步行」(SafeWalks)。

籌款網站為： https://www.gofundme.com/f/christina-yuna-lee-memorial-fund。

華埠 亞裔 曼哈頓

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