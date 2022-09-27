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紐約客談／左翼浪潮 華人親子加強溝通

紐約客談

共和黨華人，今年選舉應該有許多話題。通貨膨脹、經濟疲弱，民主黨民調不振，共和黨在期中選舉可望大有斬獲。在民主黨為主流的紐約，進步派政策橫行，從輕縱罪犯的保釋法改革，社區廣建遊民所、監獄，警力不足、犯罪率飆升等，至市區街頭滿是攤販，商家、居民抱怨生活品質，似乎都有助共和黨從聯邦到地方揚眉吐氣。在亞裔選區，選人不選黨的聲浪也再次響起，兩黨華人似乎在川普時代後，離彼此又更近一步。

猶記川普首次代表共和黨參選時，吸引許多價值觀較傳統的華人，當時媒體還討論過，移民家長與本地出生的子女，政治傾向差異極大。的確，民主黨自由派的理念對年輕人非常有吸引力，大學免費、大麻合法、同婚、墮胎等，有如解放一切束縛。

但疫情期間，不論是現實社會還是網路社群，年輕孩子或多或少都曾經歷或聽聞針對亞裔的歧視、仇恨、攻擊，社媒推波助瀾，觸動許多人。不久，從波士頓、維州到紐約，陸續傳出對亞裔寡占高中名校名額的不滿聲浪，以多元化為由，推動抽籤、分區、分配名額的進步思想。只是這次對象不是常春藤大學，而是初中畢業生。這阻擋了許多優秀華生的求學夢，甚至想與初中同學一起讀離家近的高中都不可得。對某些家長而言，也許是時候搬出那句老話：早就告訴你了。

這些現象，加上家長的影響，或正將新一代的華裔，一步步領向共和黨。這次選舉，也許可以問孩子：自由派真有這麼好？即便民主黨建制派大聲疾呼亞裔維權，但維權的口號，此時似乎在對面陣營喊得更大聲，也更理直氣壯。

共和黨 亞裔 民主黨

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