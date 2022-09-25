6旬華婦網路交友投資 被騙逾6萬元

布碌崙六旬華婦透過手機APP認識陌生男子，遭詐騙損失超過6萬元。(路透)

布碌崙(布魯克林)班森賀一名六旬華裔老婦淪為網路詐騙 受害者；她通過手機 應用程式(APP)結識陌生男子並進行網路投資 ，先後多次轉帳美金及人民幣給對方，後來才發現遭詐騙，損失共超過6萬元美金。

根據市警62分局消息，受害者是居住在Bay 17街交Benson大道的67歲華婦，她在今年6月通過手機APP「全民K歌」(We Sing)認識一名陌生男子；兩人開始線上聊天，不久後對方介紹她投資賺錢，並將一個鏈結發送給她，該男子聲稱只要投資，不久將可獲得至少投資金額15%的利潤回報。

男子與該名華婦表示，她必須先投入5000元，第二輪資金再放入至少3萬元；一開始華婦表示自己沒有那麼多的存款，男子則回應，表示願意先借她部分資金用以投資，之後再歸還。

該名男子的舉動取得華婦信任，於是將第一筆2萬5000元美金電匯到男子指定的帳戶，隨後又從在中國的銀行帳戶轉了41萬7008元人民幣給對方，共計6萬2000多元美金；匯款後老婦發送消息，不料再也聯繫不上對方，驚覺上當的她，由家人陪同到警局報案，並將所有證據交給警方處理。

在另一起案件中，居住在19大道交65街的32歲華女，日前也接到一通來自中國的陌生電話，對方自稱是當地執法人員，若女子拒絕根據指示匯錢，就會立即遣返她送回中國；受害者當下未多想，直接將一筆2萬3100元寄給一個位於香港的銀行帳戶，收款人姓名為Jian Jin Zhu。

警方目前已介入調查，但由於案件涉及網路，調查較難，至今沒有重大進展。