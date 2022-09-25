市警工傷激增 部分原因為染疫

市警工傷報告比上一財年激增177%，大多數與疫情相關。(記者張晨╱攝影)

根據由紐約市最新數據顯示，市警部門在2022財年中值勤造成的工作傷害，比上一財年增加了177%，達2013年以來的最高值；部分原因是警察 和其他工作人員在「執行任務」時感染了新冠病毒。

日前市長亞當斯 發布了今年上任以來的首份「2022財年市長管理報告」(The Fiscal 2022 Mayor's Management Report)，報告中涵蓋了前市長白思豪 (Bill de Blasio)任期的最後六個月和亞當斯上任的前六個月數據。

報告顯示，在截至今年6月30日的財年中，市警共有1萬3931起工傷事故發生，比上一年報告的5023起增加了177%。

市警在數據公布後也承認，在前市長白思豪(Bill de Blasio)任期內，報告刻意減少2021財年的工傷人數；當時發生的工傷數目實際為1萬48起，但報告中僅顯示有5023起；儘管數字較高，但受傷人數在2022財年仍增加了38.6%。

該報告沒有具體說明有多少起工傷事故報告與新冠有關，但另一數據顯示，在2022財年，市警報告有4261起執勤中導致不包括感染新冠的「身體傷害」，比前一年的3392起增加了25%，比2019財年記錄的4098起增加了4%。

市警察公會(Police Benevolent Association)主席林奇(Patrick Lynch)表示，市警在工作中面臨的風險近年來呈指數級增長，即使是最簡單的出警，有時也會演變成危險的肢體鬥毆，「因為罪犯知道，紐約不健全的司法體系，讓他們可以為所欲為。」

林奇說，「這也是警察們紛紛辭職的另一個原因，他們選擇了可以賺更多錢、更少挨揍的工作。」

市警拒絕說明工傷數據大幅增加的具體原因，並發表聲明：「這反映了一個獨特的時期，跨越了兩個市長，並經歷疫情封閉，以及面對面服務的恢復。」

市警指出，在2021財年的1萬48起工傷事故中，有33%是雇員在上班時感染了新冠，和2022財年的1萬3931起工傷事故一樣，「大多數」也與疫情有關。