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遊民吸毒者日增 嚇到孩子 華人想搬家

記者張心╱紐約報導
曼哈頓四處可見遊民，有家長為此想搬家或送孩子去看心理醫生。圖為華埠擺也街的遊民。(記者張心╱攝影)
曼哈頓四處可見遊民，有家長為此想搬家或送孩子去看心理醫生。圖為華埠擺也街的遊民。(記者張心╱攝影)

紐約市日漸惡化的治安加劇年輕人的心理壓力，隨處可見的遊民和吸毒者，也正在對兒童的心靈健康留下難以磨滅的陰影；不少家長在帶領孩子尋求醫生幫助的同時，也在考慮盡快搬離紐約市。

家住曼哈頓下城金融區的華女蔡姮，經常帶七歲的女兒和四歲的兒子到華埠吃飯，但這個自十年前移民紐約時就養成的習慣，正在被失控的治安逐漸改變。

「新聞報導市府將在華埠增加遊民所和戒毒所，當時還不以為然，但自從去年開始，愈來愈多的遊民和大麻味出現在華埠街頭，讓我心裡覺得不安。」

蔡姮表示，有次一位遊民對著女兒笑並試圖接近，但「那明顯不是正常的笑容」，「我趕緊把她拉走，女兒也有點被嚇到。」

從那以後，蔡姮每次想吃中餐，都是點外賣或是自己和丈夫到華埠取餐，取完餐就走，不會多做停留，「這種緊張的心理狀態，長期下去很難忍受，我們正在考慮搬到新澤西。」

同樣的情況也發生在紐約市的其他地方，住在中城地獄廚房(Hell's Kitchen)的43歲家長Katie Hamill表示，女兒在家附近時經常看到遊民和癮君子「通姦、手淫、隨地大小便」以後，心理出現障礙，目前正在接受醫生治療，「有次一個吸毒過量的人，在42街的遊樂場瘋狂抓自己的頭髮，孩子被嚇到了，要求我們趕緊搬走。」

自疫情開始，紐約市的犯罪數量急遽上升，共和黨副州長候選人艾麗生(Alison Esposito)在推特上發文：「我們的街道在淪陷，孩子們在承受他們本不應該承受的生命之重，這一切應該立刻改變。」

「這是後疫情時代社會轉變給孩子們帶來的心理負擔」，精神病學家約瑟夫(Judith Fiona Joseph)說，「兒童相對而言擁有更強的同理心，尤其是內心敏感的兒童，當看到街頭受苦的人時，他們感受到更深的壓力，並為自己無法做什麼而更加痛苦。」

遊民 華埠 紐約市

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