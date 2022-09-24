挺台入聯 台灣社團東河搭遊輪聲援

來自紐約的多個台灣社團代表23日登上遊輪，至聯合國外的東河上，聲援台灣加入聯合國。(主辦方提供)

第77屆聯合國 大會正在進行，來自紐約的多個台灣社團代表23日登上遊輪，至聯合國外的東河上，聲援台灣加入聯合國；當天活動，是繼日前在曼哈頓 舉辦的入聯大遊行 後，另一次大型活動。

當天的遊輪上綁有「Keep Taiwan Free」及「台灣加入聯合國」等口號的布條，先一路沿著東河往南到自由女神，原本安排與拖著入聯布條的飛機會合，在海空並列台灣入聯的訴求，不過飛機因為天候不佳改期；遊輪再循原路往北至聯合國外的水域繞行，希望聯合國可以正視台灣入聯訴求及聲音。

據了解，中國國務委員兼外交部長王毅目前正在紐約與各國代表會面，並於24日在聯合國發表演說；主辦23日遊輪活動的大紐約區台灣人社團聯合會表示，中共在國際上蠻橫，並屢屢對台挑釁，因此選在其登台前一天舉辦活動，提醒世人台灣不是聯合國的一部分。

1971年台灣被迫退出聯合國，海外的台灣人開始以不同方式呼籲國際社會，在美中關係正常化之時不要犧牲台灣；90年代初期，台灣當局受到民間壓力，開始重視台灣加入國際組織，尤其是聯合國的聲音。