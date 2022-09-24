僑界籌備慶雙十 將辦系列活動

雙十國慶第二次籌備會議在中華公所舉辦。(記者張晨╱攝影)

為慶祝中華民國 111年雙十國慶，僑界社團領袖23日在紐約中華公所召開第二次籌備會議，討論當天相關事宜；主辦方表示，10月8日(周六)晚間起在華埠 各街道懸掛青天白日旗，10日(周一)下午將在中華公所前舉行升旗典禮，接著展開獻花、慶祝大會、遊行 與國慶餐會等活動，預計有數千僑胞參與。

影音來源：記者張晨

當日駐紐約台北經濟文化辦事處、中華公所轄下七大僑團代表、皇后區雙十國慶籌備委員會主委林映君、新州雙十國慶籌備委員會主委戴松昌等與會；籌備委員會表示，10日升旗典禮下午1時30分舉行，隨後將步行至哥倫布公園，向國父孫中山銅像獻花致敬；2時起在中華公所紀念堂舉行雙十慶祝大會，遊行隊伍於4時30分從中華公所出發，展開今年的雙十國慶大遊行，會後將分別在三地舉辦國慶慶祝餐會。

經文處副處長陳珮瑩表示，孫中山曾經四度造訪紐約，在中華公所宣講革命理念，華埠街道又將懸掛星條旗及青天白日滿地紅國旗；喜見華埠喜氣洋洋，並吸引更多的遊客觀光，振興華埠的商業，財源滾滾。

中華公所主席曾偉康表示，中山廣場之中山銅像，係由中華公所前主席伍權碩於中華民國立國百年時所樹立，於前主席伍銳賢任內，經紐約市政府藝術局認可為紐約正式地標，前後十年，兩位主席功不可沒。

大紐約地區慶祝中華民國雙十國慶皇后區活動將於8日(周六)在法拉盛20小學舉行升旗典禮，屆時並將有慶祝大會及園遊會等活動，此次新加入了儀隊表演，還將有多元化的攤位與眾多台灣美食。