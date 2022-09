郎朗基金會公益晚宴 妻同台獻奏

郎朗及妻子吉娜愛麗絲共同獻奏。(記者張晨╱攝影)

郎朗國際音樂基金會(Lang Lang International Music Foundation)慈善晚宴及音樂會日前晚在曼哈頓 下城舉辦,此次是基金會2018年十周年慶以後再聚首;不但報告了最新公益足跡、表彰優秀教師,並授予已故慈善家楊雪蘭(Shirley Young)終身傑出成就獎;郎朗及妻子吉娜愛麗絲(Gina Alice)更共同獻奏,基金會「青年學者」、紐約市 青年合唱團等也加入演出。

郎朗與基金會青年學者。(記者張晨╱攝影) 基金會授予楊雪蘭終身傑出成就獎。(記者張晨╱攝影)

影音來源:記者張晨

郎朗國際音樂基金會成立於2008年,以教育 鼓舞和激勵新一代的音樂愛好者和演奏家為使命,發展出包括「快樂的琴鍵」,「青年學者」等音樂項目,鼓勵不同水平的音樂表演,培養年輕人的社會發展觀,建立自信和追求卓越的信念,讓他們成為跨越文化鴻溝,團結社區與全球社會的領導者。

基金會於2020年舉辦了「夢響音樂」線上慈善音樂會,當時郎朗和世界各地的孩子們共同完成的曲目「我們歡聚一堂」(We are all in this together);而當晚則承上啟下,以此曲為晚會拉開序幕,郎朗與20位基金會青年學者、紐約市青年合唱團共同演繹了這首歌曲。 楊雪蘭的三子也出席晚宴。(記者張晨╱攝影)

郎朗表示,青年學者是基金會的核心項目,此項目兩年一屆,從各地區選撥最具天賦的年輕音樂人才,進一步培養——通過大師課、職業生涯指導、國際藝術節和比賽、公益演出等讓他們有的放矢。 郎朗演奏中國民歌茉莉花。(記者張晨╱攝影)

基金會專門設立「終身慈善獎」,紀念已故慈善家楊雪蘭的傑出貢獻,其三子薛兆一(David Hsieh)、薛兆仁(William Hsieh)及薛兆山(Douglas Hsieh)均到場領獎。

郎朗說,作為基金會的創始董事會成員,她生前全心全意投入藝術文化事業,支持了包括自己在內無數來自中國的音樂家,更在中美之間建立了許多具有建設性和持久的文化交流夥伴關係。