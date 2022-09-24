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郎朗基金會公益晚宴 妻同台獻奏

記者張晨╱紐約報導
郎朗及妻子吉娜愛麗絲共同獻奏。(記者張晨╱攝影)
郎朗及妻子吉娜愛麗絲共同獻奏。(記者張晨╱攝影)

郎朗國際音樂基金會(Lang Lang International Music Foundation)慈善晚宴及音樂會日前晚在曼哈頓下城舉辦，此次是基金會2018年十周年慶以後再聚首；不但報告了最新公益足跡、表彰優秀教師，並授予已故慈善家楊雪蘭(Shirley Young)終身傑出成就獎；郎朗及妻子吉娜愛麗絲(Gina Alice)更共同獻奏，基金會「青年學者」、紐約市青年合唱團等也加入演出。

郎朗與基金會青年學者。(記者張晨╱攝影)
郎朗與基金會青年學者。(記者張晨╱攝影)
基金會授予楊雪蘭終身傑出成就獎。(記者張晨╱攝影)
基金會授予楊雪蘭終身傑出成就獎。(記者張晨╱攝影)

影音來源：記者張晨

郎朗國際音樂基金會成立於2008年，以教育鼓舞和激勵新一代的音樂愛好者和演奏家為使命，發展出包括「快樂的琴鍵」，「青年學者」等音樂項目，鼓勵不同水平的音樂表演，培養年輕人的社會發展觀，建立自信和追求卓越的信念，讓他們成為跨越文化鴻溝，團結社區與全球社會的領導者。

基金會於2020年舉辦了「夢響音樂」線上慈善音樂會，當時郎朗和世界各地的孩子們共同完成的曲目「我們歡聚一堂」(We are all in this together)；而當晚則承上啟下，以此曲為晚會拉開序幕，郎朗與20位基金會青年學者、紐約市青年合唱團共同演繹了這首歌曲。

楊雪蘭的三子也出席晚宴。(記者張晨╱攝影)
楊雪蘭的三子也出席晚宴。(記者張晨╱攝影)

郎朗表示，青年學者是基金會的核心項目，此項目兩年一屆，從各地區選撥最具天賦的年輕音樂人才，進一步培養——通過大師課、職業生涯指導、國際藝術節和比賽、公益演出等讓他們有的放矢。

郎朗演奏中國民歌茉莉花。(記者張晨╱攝影)
郎朗演奏中國民歌茉莉花。(記者張晨╱攝影)

基金會專門設立「終身慈善獎」，紀念已故慈善家楊雪蘭的傑出貢獻，其三子薛兆一(David Hsieh)、薛兆仁(William Hsieh)及薛兆山(Douglas Hsieh)均到場領獎。

郎朗說，作為基金會的創始董事會成員，她生前全心全意投入藝術文化事業，支持了包括自己在內無數來自中國的音樂家，更在中美之間建立了許多具有建設性和持久的文化交流夥伴關係。

基金會首席執行官巴文斯基布朗(Leszek Barwinski-Brown)表示，「我們將秉承著這些文化先驅者的理念，用籌集的點滴愛心投入到音樂教育公益項目當中。」

郎朗及家人。(記者張晨╱攝影)
郎朗及家人。(記者張晨╱攝影)

紐約市 教育 曼哈頓

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