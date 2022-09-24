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黃心健 VR科技眼看藝術世界

記者張晨╱紐約報導
展品集成其近幾年的重要作品，綜合虛擬實境、雕塑及影片，用多媒體角度解讀藝術新觀點。(記者張晨╱攝影)
展品集成其近幾年的重要作品，綜合虛擬實境、雕塑及影片，用多媒體角度解讀藝術新觀點。(記者張晨╱攝影)

來自台灣的新媒體藝術家黃心健於23日開始，在位於曼哈頓的普拉特曼哈頓畫廊(Pratt Manhattan Gallery)展出首個個展「我們稱做家的資料」——展品集結其近幾年的重要作品，綜合虛擬實境(VR)、雕塑及影片，用多媒體、沉浸式的角度解讀藝術新觀點。

本展以四場大型VR為主軸，分別為「輪迴」、「失身記」、「登月」以及「沙中房間」，另搭配不鏽鋼雕塑及3D列印作品。

黃心健介紹，「輪迴」帶領觀眾前往不久的將來，進行一場如夢似幻的旅程——而屆時地球的資源已耗盡，人類被迫去尋找新的家園；該作品曾入選第74屆威尼斯VR影展，並榮獲西南偏南影展(South by Southwest, SXSW)評審團首獎。

他的作品包括從台灣民俗信仰、重要政治事件時期、和具有時代代表性的物件等，「給了解的人以回憶，未知者以新知」。

黃心健從2016年開始接觸VR創作，他表示，這種全方位的藝術體驗給人以視覺、聽覺以及肢體衝擊；而對於創作者來說，也是包含影像、音樂、技術等多方面的挑戰，這種「熔爐式」、「無拘束」的藝術形式也是他一直追捧的。

黃心健的母親是台灣著名油畫家黎蘭，他說母親對自己的藝術創作道路影響深遠，「她80年代在日本求學，時常使用錄影帶將最新的訊息收錄成冊，寄回台灣與我分享學習。」

黃心健稱自己為「敘事者」，4歲時角膜受損，14歲時接受角膜移植前，雙眼仍無法敏銳接收立體影像；他說，自己的角膜是斯里蘭卡一位不知名逝者所捐，「我看到的世界，有一半是通過他的眼睛所望，這讓我對自己的生命有了全新的感悟。」

不過，他覺得VR不一定要「看」，而是用身體來感受——一次當朋友觀看一個他做的火星場景時驚呼：「自己的身體不見了！」隨即又說：「這讓我感到很輕鬆又舒適。」

此時黃心健才驚覺，原來「身體不僅是一個負擔，也隱含限制，把自己固定著無法跳出身體去思考」；讓身體在VR中消失或換位，或許更能創造接近心的機會。

本次展覽將在14街普拉特曼哈頓畫廊一直展出至2023年3月4日，更多資訊可上https://reurl.cc/V1ZDlA查詢。

黃心健紐約首展在曼哈頓開幕。(記者張晨╱攝影)
黃心健紐約首展在曼哈頓開幕。(記者張晨╱攝影)

VR 曼哈頓 雕塑

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