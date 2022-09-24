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公平學生資助 好學校變撥款冷宮

記者張心／紐約報導

紐約市教育局為了實現教育公平，在打算取消華裔雲集的特殊高中、採取抽籤入學等匪夷所思的政策之後，又遭披露依託公平學生資助公式(Fair Student Funding Formula)，將優等生集聚的學校變為了撥款「冷宮」，尤其是優質華裔生所在的學區學校。

非營利組織教育信託紐約基金(The Education Trust–New York)日前推出的「保護紐約學校經費」(Protected: NY School Funding)在線查詢網站，首次以大眾可以掌握的數據可視化形式，讓紐約市的家庭對自己孩子所就讀的學校，究竟能獲得多少經費有了清晰的概念。

該在線工具將政府龐大而複雜的公開數據庫，以清晰易懂的形式，呈現在數據科學基礎的民眾面前，從而對自己孩子所在學校的經費，首次有了明確的認識，「其實我在孩子就讀於曼哈頓下東城雙文小學(P.S. 184m Shuang Wen)時，就發現優等生多的學校，通常並不能得到預算傾斜。」教育專家指出，背後原因同公平學生資助公式有關。

美其名曰拉近教育公平的該公式，通過權重對比將大批量資金注入低收入家庭、殘障學生雲集的學校，尤其是前市長白思豪(Bill de Blasio)時期大力推行的社區學校(Community Schools)，甚至背靠雄厚經費、擁有了完備的輔助資源，譬如免費兒童牙科診所服務。

於是耐人尋味的情形出現，即優質的、重點的學校，每年並不是教育預算撥款重點，這其中便包括華人雲集的學校們，尤其集中在第一學區、第20學區、第26學區等等。雖然保護弱勢群體並沒有錯誤，但若從招生、錄取、經費、師資等等所有教育環節，都將優等生的利益枉顧，那是否最終達成的，也並非真正的教育公平？

教育局 學區 紐約市

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