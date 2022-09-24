亞美協會表彰市警 籲加強治安

紐約亞美協會華埠表彰市警，呼籲加強華社治安。(主辦方提供)

紐約亞美協會日前在曼哈頓華埠 舉辦歡迎晚宴和警民座談會，市警巡邏長、三星警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)獲表彰；當晚多位五區市警分局局長及前任法官等出席，暢談治安情況。馬德雷則表示，從前身為市警社區事務處主管，與社區接觸頻繁，沒有人應被仇恨和歧視，我們將與亞裔 社區站在一起，嚴厲打擊一切影響社區生活的犯罪。

亞美協會執行副主席蘇秀清表示，自己做批發生意，和超市藥房等均有聯繫，他們時常抱怨治安每況愈下，遊民、小偷等進店來偷搶東西已稱便飯；呼籲各區市警長官加強管控，還社區安寧。她還呼籲成立社區巡邏隊，對於布碌崙 (布魯克林)而言特別必要，不少華人在上下班途中都到過無端攻擊，除了警方的力量外，社區也需從旁協助。

主席陳理明表示，希望更多的亞裔面孔出現在市警隊伍中，為保護社區安全盡一分力；亞美協會成立38年來不斷深入與市府等機構合作，長期保持良好溝通，致力提升亞裔在美國社會的地位，為亞裔進入美國主流提供平台。

當日出席者還包括協會副主席陳倫東、陳金傑、董用春、陳繼灼、任建華、陳亮等200位亞裔代表。