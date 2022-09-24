我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大腿摸到胯部 吳恬敏曝遭「菜鳥新移民」資深製作性騷

Costco會員年費要調漲？財務長透露可能時間點

紐約華男涉偽裝警察騙逾萬元

記者牟蘭／紐約報導
王星和同夥假扮警察，致電一名女子聲稱對方有犯罪紀錄，要求支付價值逾1萬元的比特幣與禮卡。(美聯社)
王星和同夥假扮警察，致電一名女子聲稱對方有犯罪紀錄，要求支付價值逾1萬元的比特幣與禮卡。(美聯社)

報住在紐約市的49歲男子王星(Xing Wang，姓名皆音譯)，去年5月與同夥偽裝成賓州當地的警員，欺詐一名女性，聲稱對方有犯罪紀錄，要求受害人支付價值逾1萬元的比特幣與禮卡，他在紐約被捕後移送至賓州受審，以詐欺盜竊與偽裝公務員等罪起訴，即將進入庭審程序。

法院信息顯示，王星20日在賓州Summit鎮的地區法院接受審前聽證，根據法官麥高恩(Brian McGowan)，他面臨共謀參與非法活動(Dealing in Proceeds of Unlawful Activities)與共謀詐欺盜竊等重罪，及一項偽裝公務員輕罪起訴，他已交付2萬5000元的保釋金候審，尚未宣布下次上庭時間。

根據起訴書，王星與50歲的李榮驕(Rongjiao Li)於去年5月21日，用假的號碼致電賓州伊利郡(Erie County)一名女性居民，指她參與不法活動，正被通緝。

受害人最初認為遭遇詐騙，立即掛斷電話，但被告通過軟件修改電話號碼，偽裝成伊利郡警局電話號碼再度致電這名女性，取得對方的信任。

受害女性隨後按王星等人的指令寄送價值逾1萬元的比特幣與山姆會員商店(Sam's club)的禮卡，以清除她的「犯罪紀錄」，但隨後前往警局確認時，發現自己被騙，報警求助。

因王星與李榮驕在新州使用受害者寄送的禮卡，在新州警方的協助下，監控錄像中確認王星的駕駛的私家車，隨後鎖定兩嫌的身分。

王星於今年年初駕車外出時被警方攔停逮捕，移送回伊利郡受審，本月6日過堂，關押至20日，他在辯護律師的陪同下，同意進入庭審程序，已交付保釋金獲釋；李榮驕仍然在逃，若被捕，他將面臨與王星相同罪名起訴。

賓州 新州 詐欺

上一則

7分局警偷耳機 監視器錄下遭捕

下一則

僑界籌備慶雙十 將辦系列活動

延伸閱讀

「你被通緝了」紐約華男涉偽裝警察騙逾萬元

「你被通緝了」紐約華男涉偽裝警察騙逾萬元
違反新州童工法 Chipotle支付770萬和解

違反新州童工法 Chipotle支付770萬和解
爭議仍多 紐約新選區地圖卡關

爭議仍多 紐約新選區地圖卡關
紐約設難民帳篷安置無證客 兩黨籲進入緊急狀態

紐約設難民帳篷安置無證客 兩黨籲進入緊急狀態
新州最低時薪 明年調至14.13元

新州最低時薪 明年調至14.13元

熱門新聞

22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。（取自陳寶拉臉書）

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

2022-09-16 12:40
紐約州檢察長詹樂霞。美聯社

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

2022-09-21 13:40
九歲華童在布碌崙羊頭灣路口被撞，不幸身亡。(記者胡聲橋／攝影)

放學等外婆 羊頭灣9歲華童遭撞亡 「離家只有半哩」

2022-09-19 02:29
亞當斯和市府官員日前到紐新航港局巴士總站視察無證客抵達情況。(市長辦公室提供)

逾萬無證客抵紐約 市長：人道主義災難 促全美合作解決

2022-09-19 13:08
林亨利與郭海倫等華人房東代表，日前在皇后區民事法庭前示威抗議。(臧東慧提供)

房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情

2022-09-16 07:35
兩名紐約大學的女學生，十分鐘內在華盛頓廣場公園連遭猥褻。(記者張晨/攝影)

紐約大學2女學生10分鐘內連遭猥褻 全市強姦率上升10%

2022-09-17 14:45

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力
在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招

在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招