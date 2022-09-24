7分局警偷耳機 監視器錄下遭捕

曼哈頓下東城七分局警員，華埠盜竊耳機遭逮捕控罪。(取自谷歌地圖)

一名加入市警才滿一年的曼哈頓 下東城七分局警員，近日因在華埠 一家餐廳內盜竊店員的蘋果 AirPods無線耳機，過程全部被店家監視器錄下，最後被逮捕控罪。

警方表示，21日中午12時左右，36歲的吉滕斯(Terrence Gittens)在春街(Spring St.)50號的Cava輕食餐廳裡，看到一副蘋果耳機放在店裡櫃台上，趁著四下無人把耳機拿走，收在自己的口袋裡後離開餐廳。

餐廳經理發現自己放在櫃台上的耳機不見，調閱監視器後，才看到吉滕斯將耳機拿走的整個過程；知情人士稱，店經理查看了錄像後通知了警方，隨後市警內務局(NYPD Internal Affairs Bureau)對此案展開調查，並在22日將其逮捕。

警方23日表示，吉滕斯目前被控犯有輕竊罪(Petit Larceny)和非法占有贓物罪(Criminal Possession Stolen Property)；據了解，吉滕斯目前收到了輕罪出庭傳票(desk appearance ticket)，預計將於10月12日上庭。

根據市警人事紀錄顯示，吉滕斯於2021年7月加入才加入市警隊伍，入職才滿一年，這之中一直在下東城市警七分局做巡邏警。