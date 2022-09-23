華男法拉盛買兇殺人 500萬元申請保釋被駁回

余清明。(本報檔案照)

54歲的紐約居民余清明(Qingming Yu，姓名皆音譯，又名於Allen)，涉嫌以逾16萬元，三年前在法拉盛 通過外甥買兇殺人，他日前以500萬元的財產抵押與六名親友的擔保等申請保釋，但因他財力雄厚且與中國關係密切，有潛逃的疑慮並對社區有危險，被法官駁回。

本報先前報導，來自江蘇南通的31歲男子顧欣於2019年2月12日凌晨，在法拉盛福樂大道(Fowler Ave.)一家KTV門外，被一蒙面槍手連開數槍射殺；檢警今年5月逮捕主嫌余清明，羈押候審至今。

顧欣。(本報檔案照)

余清明近期由辯護律師提出保釋動議，由六名親友擔保500萬元以及六處房產約370萬元的保釋金，願意配戴電子腳鐐，上繳他與家人的護照並限制使用手機等，換取在長島 蠔灣鎮(Oyster Bay)的住處等候庭審。

余清明的律師指，檢方尚無直接證據顯示，他在曾出現案發現場，或與這起謀殺案有關，且他案發時在醫院接受治療。

紐約東區聯邦檢方否認上述說詞，指被告雖未直接聯繫開槍的張哲(Zhe Zhang)與阿卜魯(Antony Abreu)，但他通過外甥游悠(You You)聯繫兩人；在游悠與張哲的多次通話中，以叔叔指代余清明，與被告是否生病無關，指他主導此案。

法院信息顯示，余清明曾分多次支付游悠16萬5000元以及張哲3萬元，被告雖辯稱這些交易與房產及其他投資 有關，但證據顯示，游悠用這些錢賭博與購買奢侈品，指余清明對社區有危險。

游悠。(本報檔案照)

檢方還指，余清明與中國關係緊密，妻子在當地有兩套房產，他還曾幫助一名非中國籍人士辦理中國簽證，且兩國尚未有引渡條款；此外，被告財力雄厚，在辦公室與家中曾存放30萬元與50萬元現金，有潛逃風險。

余清明的六名擔保人，年收入都低於5萬元，妻子與外甥更不足1萬5000元，六棟抵押房產中，兩棟在其女兒名下，但她並不清楚這些房產的具體用途，其餘房產也與被告無明確關係。

基於上述信息，紐約東區聯邦法官阿蒙(Carol Bagley Amon)裁定被告有潛逃的風險且對社區有危險，拒絕保釋動議。