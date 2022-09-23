紐約客談／選區地圖更新 盼布碌崙華社團結

自從市選區畫分委員會表達意向，決定在布碌崙(布魯克林)畫出亞裔 占多數的選區後，布碌崙兩大華人 社區，日落公園8大道 和班森賀就各自有了想法。

7月第一份地圖草案出台後，8大道認為新畫的第43選區在兼顧兩大華人社區的基礎上，偏重於8大道是自然和正確的。班森賀華社卻認為，草案中的第43選區只納入班森賀部分地區，班森賀仍處於分割的狀態，各種活動都受牽制，他們不滿意。為此，班森賀社區以團結地圖為原型，提出設立日落公園和班森賀兩個亞裔占主體的選區。

8大道和班森賀隨後在選區畫分委員會的公聽會上，各自表達看法，8大道華社還拿出數千人的連署，以示對初稿地圖中第43選區的支持。

幾天前，選區畫分委員會提出第二稿選區地圖，其中的第43選區仍是一個亞裔占主體的選區。有識之士認為，設立一個，而不是兩個亞裔選區，應該是一種方向性的決定。新版的第43區納入班森賀大部分地區，但卻將8大道的一些華人社區排除在外。

顯然，委員會是想畫出一個8大道和班森賀相對平衡的第43區。因為要兼顧第38選區，只能將8大道部分華人社區排除在外。

從最初的反應看，總體而言，布碌崙華社對第二版地圖的支持力度增強了。但8大道和班森賀是否能達成一致意見，還不好說，要看雙方是否有足夠的意願團結合作；是否能為了大局，各退一步；也要看選區畫分委員會是否能拿出更大的智慧，讓8大道完整出現在第43選區。